Talantīgais Šmits debitēs, divi latvieši Toronto un Floridā: sāksies jaunā NHL sezona
Naktī uz 30. septembri ar piecām spēlēm sāksies 2026./2027. gada Nacionālās hokeja līgas sezona, kurā pirmo reizi kopš 1994. gada tiks aizvadīta 84 spēļu regulārā sezona.
Pret 2025./2026. gada sezonu NHL vairs neatradīsies Rodrigo Ābols. Viņš pirms gada izcīnīja vietu Filadelfijas "Flyers" sastāvā, taču sezonas vidū guva nopietnu traumu un tādējādi starpsezonā atgriezās Eiropā.
Jau ar sezonas sākumu NHL debitēs Alberts Šmits, Floridas "Panthers" vietu izcīnījis Sandis Vilmanis, komandas mainījuši Teodors Bļugers un traumētais Elvis Merzļikins, kamēr Uvis Balinskis, Artūrs Šilovs un Zemgus Girgensons palikuši esošajās darbavietās.
Nav izslēgts, ka sezonas gaitā vēl kāds latvietis var tikt pie debijas spēles NHL. Edmontonas "Oilers" sistēmā atrodas Eduards Tralmaks, Bostonas "Bruins" Dans Ločmelis, Vašingtonas "Capitals" Ēriks Mateiko (nesen atgriezās no traumas), bet Vankūveras "Canucks" Anrī Ravinskis. Viņi visi sezonas sāks NHL vienību fārmklubos Amerikas hokeja līgā (AHL).
Jauno sezonu kā čempione sagaidījusi Karolīnas "Hurricanes", kas pirms gada finālā ar 4-2 apspēlēja Lasvegasas "Golden Knights". Tas kļuva par Karolīnas kluba otro Stenlija kausu kluba vēsturē pēc triumfa 2005./2006. gada sezonā.
Spožā debija
Šonakt 3:00 pēc Latvijas laika Ņujorkas "Rangers" sastāvā debitēs 18 gadus vecais Alberts Šmits. "Rangers" pirmo spēli aizvadīs izbraukumā pret Bostonas "Bruins".
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Ņujorkas klubs iepriekšējo sezonu aizvadīja vāji, otro sezonu pēc kārtas nekvalificējoties Stenlija kausa izcīņai. Pēdējo reizi klubs tajā spēlēja 2023./2024. gada sezonā, aizspēlējoties līdz Austrumu konferences finālam. Pēdējais Stenlija kauss izcīnīts 1993./1994. gada sezonā.
Vājā sezona ļāva iegūt piekto izvēli 2026. gada draftā, kas tika izmantota, izvēloties latvieti Albertu Šmitu. Viņš kļuva par visu laiku visaugstāk draftēto Latvijas hokejistu. Aizvadot labu treniņnometni un pierādot sevi pārbaudes spēlēs, Šmits jau ar sezonas sākumu izcīnījis vietu sastāvā.
#NYR rookie Alberts Šmits gets a special welcome 😂 pic.twitter.com/cXRwaipY8o— Mollie Walker (@MollieeWalkerr) September 28, 2026
"Mani īpaši neuztrauc, cik vecs esmu - 18, 30 vai 60. Darbs paliek nemainīgs. Koncentrējos uz uzdevumiem, kurus man uzdod treneri, cenšoties tos izpildīt pēc iespējas labāk," žurnālistiem par savu iekļaušanu sastāvā teica Šmits, kurš dienu pirms debijas iesvētīts treniņā.
Pagājušajā sezonā par "Rangers" rezultatīvāko hokejistu kļuva zviedrs Mika Zibanejads, kurš iekrāja 78 rezultativitātes punktus. Arī šajā sezonā viņš būs viens no komandas vadošajiem hokejistiem. Bukmeikeru prognozēs "Rangers" nav starp pretedentēm uz titulu - izredzes novērtētas ar koeficientu 91,00. Tikmēr Albertam Šmitam labāko debitantu rangā arī netiek dotas augstas izredzes - koeficients 71,00.
Vilmaņa lielā iespēja
Jau pusnaktī pēc Latvijas laika sezonu sāks Floridas "Panthers" ar diviem latviešiem ierindā - Sandi Vilmani un Uvi Balinski. Klubs izbraukumā spēkosies pret esošo čempioni - Karolīnas "Hurricanes".
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Pēc diviem izcīnītajiem Stenlija kausiem pagājušajā sezonā Florida nespēja kvalificēties pat izslēgšanas spēlēm. Tas lika krietni pamainīt sastāva vaibstus starpsezonā. Maiņas darījumā ar Otavas "Senators" klubs ieguva Breidiju Tkačaku, kurš apvienojies ar brāli Metjū. Savukārt maiņas darījumā ar Ņūdžersijas "Devils" uz saulaino Floridu pārcēlies vārtsargs Jākobs Markstrems. Pret viņu uz Ņūdžersiju devās Evans Rodrigess, Jespers Bokvists un Bens Stīvess. Tāpat komandā vairs nespēlē vārtsargs Sergejs Bobrovskis, kurš pārcēlās uz Toronto.
Our opening night roster is set.— Florida Panthers (@FlaPanthers) September 28, 2026
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Pārmaiņas kopā ar savainojumiem uzbrucēju rindās devis iespēju Sandim Vilmanim. Viņš sagatavošanās posmā iespēlēts uzbrucēju trešajā virknējumā, jo traumā iedzīvojies Breds Maršāns. Sagaidāms, ka viņš izlaidīs sezonas pirmo mēnesi, līdz ar to plānots, ka vismaz sezonas ievadā Vilmanis atradīsies Floridas rindās.
Kā septītais aizsargs sezonu sagaidīs Uvis Balinskis. Viņam tā būs jau ceturtā NHL sezona Floridas sastāvā. Arī šosezon viņam par savu vietu un spēles laiku būs jācīnās sezonas griezumā. Pirms tās galvenais treneris Pols Moriss par latvieti izteicās nepārliecinoši.
Bukmeikeru prognozēs Floridai atvēlēta galvenās favorītes statuss. Kļūšanā par čempioni tai dots koeficients 6,50, kamēr tuvākajām sekotājām Kolorado "Avalanche" un Karolīnas "Hurricanes" 8,50 un 9,50.
Divi latvieši vienā komandā
Starpsezonā krietni bruņojusies Kanādā bāzētā Toronto "Maple Leafs". Kluba vēsturē tā tikusi pie 13 Stenlija kausiem, taču pēdējais no tiem izcīnīts tālajā 1966./1967. gada sezonā. Pēc deviņām pēc kārtas sezonām ar iekļūšanu Stenlija kausa izcīņā pagājušajā sezonā sekoja vilšanās un lielas pārmaiņas.
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Vilšanās pilnā sezona gan deva iespēju iegūt pirmo drafta izvēli 2026. gada jauno hokejistu ceremonijā. Toronto lika savu izvēli uz Gevinu Makenu, kurš jau debijas sezonā atradīsies pirmajās uzbrucēju maiņās.
The details of the trade between the Columbus Blue Jackets and Toronto Maple Leafs, per TSN’s @PierreVLeBrun. pic.twitter.com/hJrjDIWN1D— TSN (@TSN_Sports) September 28, 2026
Starp nozīmīgākajiem starpsezonas papildinājumiem jāmin vārtsargs Sergejs Bobrovskis un daži veiktie maiņas darījumi. No Tampabejas "Lightning" maiņās iegūti tādi hokejisti kā Darens Redišs un Niks Pols, savukārt īsi pirms sezonas sākuma klubs vienojās par maiņu ar Kolumbusas "Blue Jackets", savās rindās iegūstot Kirilu Marčenko un vārtsargu Elvi Merzļikinu. Viņš gan atkopjas no pleca traumas.
Merzļikins nebūs vienīgais latvietis Toronto. Jau vasarā uz vienību pārcēlās uzbrucējs Teodors Bļugers, kurš plānots, ka spēlēs ceturtās maiņas centrā. Tāpat no Edmontonas "Oilers" uz Toronto pārcēlās uzbrucējs Džeks Rosloviks, kuram aiz muguras rezultatīvs gads - 21 gūti vārti un 15 rezultatīvās piespēles.
Veiktās pārmaiņas neierindo pagaidām Toronto starp galvenajām pretedentēm uz Stenlija kausu, taču tās izredzes nav galīgi sliktas. Koeficients uz titulu ir 26,00, kas ir astotais augstākais. Klubs jau šonakt plkst. 2:00 pēc Latvijas laika sezonu savā laukumā sāks pret Monreālas "Canadiens".
Šilovs un Girgensons klubus nemaina
Artūrs Šilovs un Zemgus Girgensons starpsezonā palikuši esošajos klubos. Šilovs pēc pirmās pilnvērtīgās sezonas Pitsburgas "Penguins" noslēdza jaunu vienas sezonas līgumu par 2,8 miljoniem ASV dolāru, kamēr Girgensonam šī ir noslēdzošā sezona no iepriekš noslēgtā trīs gadu līguma ar Tampabejas "Lightning".
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Dan Muse on what led Arturs Silovs and Sergei Murashov to be the Penguins’ goalie tandem to start the season and what his plans for the rotation are: pic.twitter.com/Rfl9DShdks— King Jemison (@king_jemison) September 27, 2026
Starpsezonā Pitsburgu pameta viens no Šilova konkurentiem vārtos - Stjuarts Skiners pārcēlās uz Vinipegas "Jets". Sezonas ievadā latvietis tandēmu veidos kopā ar Sergeju Murašovu, kurš pagājušajā sezonā NHL aizvadīja piecus mačus. Šilova sniegums pirmssezonā bija viļņveidīgs.
Starpsezonā Pitsburga pazaudēja arī tās labāko vārtu guvēju - Entonijs Manta, kurš iepriekšējā sezonā guva 33 vārtus, pārcēlās uz Ņūdžersijas "Devils". Par viņa aizstājēju tika izvēlēts Andrejs Kuzmenko, kura ģimenē īsi pirms sezonas notika traģēdija. Uz vienu gadu tika pagarināts līgums ar veterānu Jevgēņiju Malkinu. Kopumā Pitsburgas starpsezona nebija piepildīta ar lielām pārmaiņām sastāvā.
Klubs nav arī starp favorītēm uz titulu. Koeficients cīņā par to dots 67,00, kas gan nozīmē, ka klubs varētu cīnīties par vietu Stenlija kausa izcīņā. "Penguins" jauno sezonu sāks naktī uz 1. oktobri, kad viesosies pie Filadelfijas "Flyers".
#GoBolts lines:— Benjamin Pierce (@BenjaminJReport) September 28, 2026
Mikheyev-Point-Kucherov
Hagel-Cirelli-Guentzel
Viel-Girgensons-Holmberg
Goncalves-Harkins-Geekie
Sabourin/Rautiainen
Moser-Carlson
D’Astous-Lilleberg
Hedman-Crozier
McDonagh-Cernak
Vasilevskiy
Hildeby pic.twitter.com/021Wosh466
Darbīga vasara bija Tampabejā. Jau minēts, ka divi hokejisti maiņas darījumos pārcēlās uz Toronto "Maple Leafs". Uz "Rangers" pārcēlās Olivers Bjorkstrands, bet uz Losandželosas "Kings" Korijs Perijs. Nozīmīgākais starpsezonas papildinājums bijis aizsargs Džons Karlsons, kurš iepriekšējā sezonā Anaheimas 'Ducks" sastāvā iekrāja 60 rezultativitātes punktus.
Komandas līderi gan palikuši nemainīgie, savukārt Girgensonam atvēl vietu trešajā uzbrucēju virknējumā. Tampabeja pirms sezonas tiek minēta kā viena no turnīra favorītēm - tās koeficients uz titulu ir 14,00 (ceturtais augstākais). Jauno sezonu klubs sāks naktī uz 2. oktobri, kad viesosies pie Alberta Šmita un Ņujorkas "Rangers".