FIFA un UEFA pamatīgi saplūcas: izskan apsūdzības dezinformācijā un vēlēšanu ietekmēšanā
Starp pasaules un Eiropas futbola vadošajām organizācijām izcēlies ass konflikts. FIFA apsūdzējusi UEFA dezinformācijas kampaņā pret FIFA prezidentu Džanni Infantīno un apgalvo, ka Eiropas futbola organizācija cenšas ietekmēt nākamgad gaidāmās FIFA prezidenta vēlēšanas.
Strīda centrā ir Infantīno iecere daļu FIFA ienesīgākās komercdarbības nodot jaunam, daļēji privātam uzņēmumam “FIFA Forward Enterprise”. Tam būtu uzticēta tādu sacensību kā Pasaules kausa un Klubu Pasaules kausa komerciālo tiesību pārvaldīšana. FIFA cerēja ar šo projektu piesaistīt aptuveni 4,2 miljardus ASV dolāru.
Plāns izraisīja asu pretestību, un Infantīno galu galā paziņoja, ka no tā atsakās. Tomēr ar to konflikts nebeidzās. UEFA pieprasīja atklāt dokumentus un informāciju par to, kā iecere tapusi, kā arī pauda neuzticību FIFA prezidentam.
Tagad strīds nonācis līdz tiesai Floridā. FIFA tiesai iesniegtajos dokumentos apgalvo, ka UEFA mēģinājums iegūt materiālus par projektu esot daļa no plašākas kampaņas pret Infantīno. FIFA pārmet UEFA “daudzus nepatiesus vai maldinošus apgalvojumus”, tostarp apgalvojumu, ka Infantīno ar iecerēto darījumu centies gūt personīgu labumu.
FIFA arī uzskata, ka UEFA rīcība varētu būt saistīta ar nākamgad paredzētajām FIFA prezidenta vēlēšanām. Tādējādi sākotnējais strīds par miljardiem vērtu komercprojektu pāraudzis daudz plašākā konfliktā starp divām ietekmīgākajām futbola organizācijām pasaulē.