Krievijas un Baltkrievijas sportistiem draud jauni ierobežojumi dalībā starptautiskajās sacensībās
Eiropas Savienībā tiek apspriesti jauni ierobežojumi Krievijas un Baltkrievijas dalībai starptautiskajā sportā. Diskusijas skar ne tikai sportistu iespējas startēt sacensībās un izmantot savu valstu simboliku, bet arī ES finansējuma piešķiršanu sporta organizācijām.
Jautājums aktualizējies pēc tam, kad Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) jūlijā provizoriski atcēla Krievijas Olimpiskās komitejas darbības apturēšanu. Pēc šī lēmuma atsevišķas sporta federācijas sākušas mīkstināt ierobežojumus Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. Piemēram, Eiropas Galda tenisa savienība kopš jūlija beigām ļauj abu valstu sportistiem piedalīties sacensībās bez iepriekšējiem ierobežojumiem.
Latvija kopā ar Igauniju un vēl septiņām ES valstīm iepriekš aicināja Eiropas Komisiju liegt ES finansējumu sporta organizācijām, kas ļauj Krievijai un Baltkrievijai atgriezties starptautiskajās sacensībās. Iniciatīvā īpaši minēta SOK, kā arī vairākas starptautiskās sporta federācijas.
Diskusijas tagad turpinās ES Politikas un drošības komitejā. Tiek vērtēti iespējamie ierobežojumi sportistu dalībai, Krievijas un Baltkrievijas karogu un citas nacionālās simbolikas izmantošanai, kā arī finansējumu. Par tālākiem soļiem diskutēs ES Ārlietu padomes sanāksmē oktobrī.
Eiropadome jau jūnijā oficiāli pauda nostāju, ka, kamēr Ukrainā nav panākts taisnīgs un ilgstošs miers, Krievijas dalība starptautiskajos sporta un kultūras pasākumos nedrīkst tikt normalizēta.