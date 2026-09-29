Futbola izlases treneris Nikolato pēc bezvārtu neizšķirta skaidro uzbrukuma potenciālu
Latvijas vīriešu futbola izlases galvenais treneris Paolo Nikolato pēc neizšķirta savā laukumā ar Kipras valstsvienību atzina, ka komanda ir spējīga spēlēt labāk.
"Man ļoti patika spēlētāju attieksme, jo pēc pirmās spēles nebija viegli atkopties ne fiziski, ne mentāli," valstsvienības galveno treneri Nikolato citē Latvijas Futbola federācija (LFF). "Centāmies būt agresīvāki, un daļēji tas izdevās. Ir lietas, kuras varam izdarīt labāk."
"Mūsu izvietojuma dēļ mums bija problēmas atsevišķās laukuma vietās, par ko zinājām jau pirms mača. Centāmies, taču man būs jāpadomā, vai šis ir labākais veids, kā mums spēlēt," sacīja itāliešu speciālists. "Mums ir jādomā par balansu, jo šāds presings atņem daudz spēka, it īpaši šādā nogrieznī ar tik daudz spēlēm."
Treneris arī norādīja, ka komandas uzbrukuma potenciāls nav atkarīgs no uzbrucēju skaita. Turklāt vārtu gūšanas iespēju skaits abām izlasēm bija aptuveni vienāds. "Meklēsim labāko iespējamo veidu, kā spēlēt, taču spēlētāju attieksme un atdeve bija fantastiska," teica Nikolato. "Daudzi no viņiem ikdienā nespēlē tādā intensitātē, tāpēc man šis sniegums rakstura un attieksmes ziņā bija lielisks. Zinu, ka mentāli šī spēle komandai bija smaga. Es to jutu, jo komandas iekšienē ir lielas alkas sasniegt rezultātu un saņemt ieguldītā darba augļus."
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Latvijas izlases treneris arī atzīmēja, ka C līgas grupā Latvijas izlases pretinieki ir laba līmeņa komandas, kuru futbolistiem ir augsta tirgus vērtība. "Neviena no šīm komandām nav līmenī par mums zemāka. Taču mums, protams, allaž ir jācenšas uzlabot savu sniegumu," secināja Nikolato. "Vienmēr jāņem vērā arī pretinieka kvalitātes. Šovakar bija sarežģīti izdarīt vairāk par to, ko izdarījām."
Pēc divām spēļu kārtām grupas līdere ar sešiem punktiem ir Melnkalne, Armēnijai ir trīs punkti, bet pa vienam punktam ir Kiprai un Latvijai. Piektdien pirmajā C līgas spēlē latvieši izbraukumā ar 0:2 atzina Armēnijas pārākumu, bet Kipra viesos ar 1:2 piekāpās Melnkalnei.
Nākamo maču Latvijas izlase aizvadīs 2. oktobrī, kad uzņems Melnkalni, bet 5. oktobrī izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kipras valstsvienību. Vēl divas spēles Latvija aizvadīs novembra vidū izbraukumā ar Melnkalni un mājās ar Armēniju. Marta beigās Latvijas futbolisti Nikolato vadībā cīnījās par vietas saglabāšanu C līgā un divu maču summā ar 2:0 pārspēja Gibraltāru, bet jūnija sākumā Latvijas izlase sacentās arī Baltijas kausā, kuru noslēdza ceturtajā pozīcijā.