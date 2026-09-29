Merzļikins pamet Kolumbusu - latviešu vārtsargs aizmainīts uz Toronto “Maple Leafs”
Latvijas hokeja vārtsargs Elvis Merzļikins karjeru turpinās Toronto “Maple Leafs”, jo Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Kolumbusas “Blue Jackets” viņu aizmainījis uz Teodora Bļugera pārstāvēto Toronto komandu.
“Maple Leafs” maiņas darījumā ieguvusi arī uzbrucējus Kirilu Marčenko un Mailsu Vudu, bet uz Kolumbusu devušies Metjū Knīss, Stīvens Lorencs un aizsargs Emils Andrē, kā arī viena drafta izvēle.
Zīmīgi, ka tikai dažas dienas pirms ziņām par maiņas darījumu kļuva zināms, ka Merzļikins ar sievu Aleksandru pārdošanā izlikuši savu māju Ņūolbanī netālu no Kolumbusas. Aptuveni 560 kvadrātmetru plašais īpašums tiek tirgots par 2,9 miljoniem ASV dolāru. Ģimene māju iegādājās 2022. gadā.
32 gadus vecajam Merzļikinam pirms sezonas tika veikta pleca operācija, tāpēc viņš izlaidīs sezonas sākumu un pagaidām nav zināms, kad varēs atgriezties laukumā. Iepriekšējā sezonā latvietis 30 spēlēs vidēji ielaida 3,4 vārtus un atvairīja 88,3% metienu. Viņam vēl bija spēkā pēdējā sezona piecu gadu līgumā ar “Blue Jackets”.
Latviešu uzbrucējs Teodors Bļugers NHL pārbaudes spēlēs izpelnījās gana lielu treneru uzticību, ko nepievīla un sagaidāms, ka vismaz sezonas sākumā viņam paredzēta būtiska loma "Maple Leafs" komandas zīmējumā. Tāpat Toronto vienība šī gada draftā izvēlējās vēl vienu Latvijas hokeja talantu - 18 gadus veco vārtsargu Patriku Plūmiņu, kurš šo sezonu aizvadīs Kvebekas junioru līgas vienības Šikutimi "Sagueneens" rindās.