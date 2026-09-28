Itālijas futbolisti viesos sagrauj Turciju, Francija galotnē izrauj uzvaru pār Beļģiju
Itālijas vīriešu futbola izlase pirmdien Bursā UEFA Nāciju līgas mačā viesos ar 4:1 (3:0) pārliecinoši uzvarēja Turcijas valstsvienību.
Pirmajā puslaikā, gūstot trīs vārtus aptuveni 18 minūšu nogrieznī, ar 3:0 vadībā izvirzījās Itālija. Viesu labā vārtus guva Alesandro Bastoni, Davide Fratesi un Maikls Kajode.
Otrā puslaika ievadā mājinieku rindās ar precīzu sitienu izcēlās Barišs Jilmazs, taču trīs minūtes vēlāk itāļiem trīs vārtu pārsvaru atjaunoja Frančesko Esposito.
Otrā grupas spēlē Francija ar 1:0 (0:0) izrāva panākumu pār Beļģiju.
Pirmajā puslaikā vairāk bumbu pārvaldīja francūži, kuri arī vairāk izdarīja sitienus pretinieku vārtu virzienā, turpinot spēlēt tādā pašā manierē arī otrā puslaika ievadā.
Mača izskaņā pie vārtu gūšanas iespējām tika arī beļģi, taču 88. minūtē Francijai uzvaru izrāva uz maiņu nākušais Maikls Olizē, kurš saņēma bumbu pie centra līnijas un viens apspēlēja vairākus aizsargus, noslēdzot uzbrukumu ar precīzu sitienu.
Pēc divām spēļu kārtām A līgas pirmajā grupā Francijai ir seši punkti, pa trīs punktiem iekrājušas Beļģija un Itālija, bet bez punktiem ir Turcija.
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Pēc spēka otrajā līmenī jeb B līgā Zviedrija savā laukumā ar 3:1 (1:1) guva panākumu pār Poliju.
Spēles astotajā minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Benjamins Nīgrēns, uz ko poļi puslaika izskaņā atbildēja ar Sebastiana Šimanskia vārtu guvumu. Otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 20 minūtēm zviedriem vienu vārtu pārsvaru atguva Jasins Ajari, un desmit minūtes vēlāk pārsvaru dubultoja Viktors Ģēkerešs.
Otrā šīs grupas spēlē Bosnija un Hercegovina izbraukumā ar 4:2 (3:1) apspēlēja Rumāniju.
Viesu labā vārtus guva Ermins Mahmičs, Hariss Tabakovičs, Tariks Muhamerovičs un Armins Gigovičs, kamēr rumāņus no zaudējuma neglāba Aleksandru Čikildeu un Daniela Birligeas precīzie sitieni.
Pēc divām spēlēm šajā grupā Zviedrijai ir seši punkti, Bosnijai un Hercegovinai ir četri punkti, Polija izcīnījusi vienu punktu, bet Rumānija ir bez punktiem.
Vēl B līgas otrajā grupā Ukraina viesos ar 0:0 (0:0) spēlēja neizšķirti ar Gruziju, kamēr Ziemeļīrija savā laukumā ar 0:0 (0:0) cīnījās neizšķirti ar Ungāriju.
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Pēc divām spēļu kārtām pa četriem punktiem ir Ziemeļīrijai un Ukrainai, bet vienu punktu izcīnījušas Ungārija un Gruzija.
2024./2025. gada sezonā Nāciju līgā uzvarēja Portugāle, kas pēc 2:2 120 spēles minūtēs finālā pēcspēles sitienos ar 5:3 pieveica Spāniju.