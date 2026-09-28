“Ventspils” basketbolisti salauž LU pretestību un izcīna sezonas pirmo panākumu
"Ventspils" pirmdien Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) mačā tika pie uzvaras, izcīnot pirmo panākumu šosezon.
Ventspilnieki izbraukumā ar 108:92 (27:24, 26:19, 34:22, 21:27) pārspēja "Latvijas Universitāti" (LU).
Ceturtās ceturtdaļas ievadā "Ventspils" pārsvars bija 20 punkti, bet pusotru minūti līdz pamatlaika beigām LU izdevās samazināt viesu pārsvaru līdz 11 punktiem. Atlikušajā spēles laikā ventspilnieki neļāva vairs mājiniekiem pietuvoties, nosargājot panākumu.
Viesu uzvaru ar 27 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Artūrs Ausējs, Kristofers Karlsons iekrāja 20 punktus un piecas rezultatīvas piespēles, bet vēl 15 punktus un astoņas bumbas zem groziem iekrāja Romels Mansels.
LU komandā rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Patriks Heizs, kamēr 19 un 18 punktus guva attiecīgi Ļevs Koševackis un Veins Makinijs.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā, bet čempions tiks noskaidrots finālspēlē 2027. gada 10. aprīlī, dienu iepriekš notiekot spēlei par bronzas medaļām.
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Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".