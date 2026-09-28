Merzļikins varētu tikt aizmainīts uz "Maple Leafs".
Hokejs
Šodien 22:13
Merzļikinam iespējama komandas maiņa: viņš varētu pārcelties uz Bļugera pārstāvēto “Maple Leafs”
Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Kolumbusas "Blue Jackets" varētu aizmainīt Latvijas vārtsargu Elvi Merzļikinu uz Teodora Bļugera pārstāvēto Toronto "Maple Leafs", ziņo hokeja apskatnieks Eliots Frīdmans.
Frīdmans vēsta, ka abas komandas pārrunā "Blue Jackets" uzbrucēja Kirila Marčenko pārcelšanos uz Toronto, taču darījumā varētu tikt iesaistīts arī Merzļikins.
Jau ziņots, ka Merzļikinam pirms sezonas sākuma tika veikta pleca operācija. Latvijas vārtsargs izlaidīs sezonas sākumu un pagaidām nav zināms, kad viņš varēs atgriezties ierindā.
Iepriekšējā sezonā Merzļikins 30 spēlēs vidēji ielaida 3,4 vārtus, atvairot 88,3% raidījumu.
32 gadus vecajam latviešu vārtsargam ar "Blue Jackets" vēl ir spēkā līgums uz vienu sezonu.