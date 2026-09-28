Bez vārtiem, bet ar pirmo punktu: Latvijas futbola izlase nospēlē neizšķirti ar Kipru
Latvijas vīriešu futbola izlase pirmdien Rīgā Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas otrajā spēlē ar 0:0 (0:0) cīnījās bezvārtu neizšķirti ar Kipras valstsvienību.
Mača ievadā lielāks pārsvars bija Kipras futbolistiem, bet pēc viena no latviešu mēģinājumiem tikt līdz viesu vārtiem pie dzeltenās kartītes jau 14. minūtē tika Vladislavs Gutkovskis.
Turpinājumā pēc bīstamiem pretinieku uzbrukumiem pie stūra sitiena tika arī latvieši, taču Roberta Savaļnieka raidīto bumbu uzreiz atsita pretinieku vārtsargs. Neilgi pēc tam Latvijas futbolisti vēl sagādāja darbu Kipras vārtsargam, kurš apturēja mājinieku pretuzbrukumu.
Puslaika otrajā pusē Kipras futbolisti turpināja izdarīt spiedienu uz Latvijas vārtiem, un Latviju no ielaistiem vārtiem glāba arī vārtsargs Rihards Matrevics.
Otrais puslaika sākums ritēja saraustīti, jo latvieši tika pie vairākiem stūra sitieniem un brīvsitieniem, tomēr neviens no centrējumiem nenoveda pie vārtu gūšanas iespējām.
Pēc spēlētām desmit minūtēm Kipras futbolisti izmantoja Latvijas aizsargu kļūdu un devās pretuzbrukumā, kas noslēdzās ar neprecīzu piespēli. Kiprieši pēc tam vēl turpināja uzbrukumu, bet latvieši nosargāja savus vārtus neieņemtus.
62. minūtē pretinieki apturēja Dennisu Cirkinu uzbrukumā tikai ar pārkāpumu, un dzelteno kartīti nopelnīja Kipras izlases pārstāvis Joannis Kosti. Dažas minūtes vēlāk pēc sadursmes ar Robertu Uldriķi pie brīdinājuma tika vēl viens Kipras futbolists Niks Carulla, kurš latvietim iesita ar roku pa seju.
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Nākamajās minūtēs Uldriķis devās pretuzbrukumā un apspēlēja vairākus pretiniekus, kuri viņu pie sava soda laukuma apstādināja tikai ar dzelteno kartīti, to šoreiz nopelnot aizsargam Konstantinam Sotiriu. Sekojošajā izspēlē sitienu izpildīja Savaļnieks, taču bumba lidoja pāri Kipras vārtiem.
Arī Kipra atbildēja ar pretuzbrukumiem un pēc Gutkovska soda tuvu pie Latvijas soda laukuma tika pie labas brīvsitiena pozīcijas. Kipras uzbrucēja Markusa Edvardsa bumba trāpīja pa Latvijas vārtu stabu.
Tuvojoties pamatlaika izskaņai, pretinieku soda laukumā ierāvās uz maiņu nākušais Eduards Dašķevičs, kurš piespēlēja Uldriķim, bet viņš no labas pozīcijas sita bumbu pāri vārtiem.
Pie dzeltenās kartītes 88. minūtē tika Latvijas izlases kapteinis Antonijs Černomordijs, kamēr pretinieku rindās brīdinājumu saņēma Joannis Pits.
Kompensācijas laika otrajā minūtē kiprieši ielauzās Latvijas soda laukumā un trāpīja pa vārtu pārliktni, bet mačs noslēdzās bez precīziem sitieniem ar rezultātu 0:0.
Otrā grupas spēlē Melnkalne ar 3:2 (2:1) guva panākumu pār Armēniju.
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Pēc divām spēļu kārtām grupas līdere ar sešiem punktiem ir Melnkalne, Armēnijai ir trīs punkti, bet pa vienam punktam ir Kiprai un Latvijai.
Piektdien pirmajā C līgas spēlē latvieši izbraukumā ar 0:2 atzina Armēnijas pārākumu, bet Kipra viesos ar 1:2 piekāpās Melnkalnei.
Pēc mača ar Kipru Latvijas izlase 2. oktobrī uzņems Melnkalni, bet 5. oktobrī izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kipras valstsvienību. Vēl divas spēles Latvija aizvadīs novembra vidū izbraukumā ar Melnkalni un mājās ar Armēniju.
Latvija FIFA rangā ieņem 137. vietu, bet Kipra ir 130. pozīcijā.
Abas izlases pēdējo reizi tikās 2024. gadā, kad pārbaudes spēle noslēdzās neizšķirti.
Marta beigās Latvijas futbolisti Paolo Nikolato vadībā cīnījās par vietas saglabāšanu C līgā un divu maču summā ar 2:0 pārspēja Gibraltāru, bet jūnija sākumā Latvijas izlase sacentās arī Baltijas kausā, kuru noslēdza ceturtajā pozīcijā.
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Nākamais Nāciju līgas turnīrs 2028./2029. gada sezonā notiks citādā formātā - komandas sacentīsies trīs līgās, pa 18 valstsvienībām katrā. A un B līgā komandas tiks ielozētas trijās grupās pa sešām izlasēm, katrai no tām aizvadot kopumā sešas spēles pret pieciem dažādiem pretiniekiem. Savukārt C līgā vienā no grupām būs septiņas komandas, ja UEFA sacensību apritē atgriezīsies 55. dalībvalsts.
Latvijas vīriešu futbola izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Rihards Matrevics (RFS), Nils Toms Puriņš ("Auda"), Frenks Dāvids Orols ("Riga");
aizsargi - Roberts Savaļnieks (RFS), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis ("Riga"), Antonijs Černomordijs ("Riga"), Daniels Balodis ("Auda"), Deniss Meļņiks ("Falkirk", Skotija), Maksims Toņiševs ("Riga"), Oskars Vientiess ("Telpice", Čehija), Denniss Cirkins (Londonas QPR, Anglija), Oskars Rubenis ("Auda");
pussargi - Aleksejs Saveļjevs ("Asia Talas", Kirgizstāna), Eduards Emsis ("Super Nova"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Kristaps Grabovskis ("Dila", Gruzija), Gļebs Žaleiko ("Jelgava"), Danila Patijčuks ("Liepāja"), Markuss Strods ("Bohemian", Īrija), Kristers Čudars ("Ogre United");
uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Uldriķis ("Heerenveen", Nīderlande), Alberts Aleksanjans ("Norrkoping", Zviedrija).
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Kipras vīriešu futbola izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Andrejs Paraskevs (Larnakas AEK), Fabiano Freitass (Nikosijas "Omonia"), Žoels Malls (Bernes "Young Boys", Šveice), Neofits Mihails (Klužas "Universitatea", Rumānija);
aizsargi - Andrejs Šikiss, Leonids Konomis, Jorgs Malekidis (visi - Limasolas "Apollon"), Niks Carulla ("Notts County", Anglija), Konstantins Sotiriu (Kelces "Korona", Polija), Nikols Panajotu, Andrejs Hristu (abi - Nikosijas "Omonia"), Kosts Pilejs ("Pafos"), Evagors Antoniu (Limasolas AEL);
pussargi - Kostakis Artimats (Famagustas "Anorthosis"), Ektors Kiprianu ("Watford", Anglija), Haralambs Kirjaku (Larnakas AEK), Panajotis Andreu (Nikosijas "Omonia"), Joannis Kosti ("Levadiakos", Grieķija), Grigoris Kastans (Limasolas "Aris");
uzbrucēji - Stavrs Georgiu (Aradipu "Omonia"), Angels Neofitu (Nikosijas "Omonia"), Androniks Kakullis (Limasolas "Aris"), Markuss Edvardss ("Burnley", Anglija), Loizs Loizu (Belgradas "Crvena zvezda", Serbija), Joannis Pits (Sofijas CSKA, Bulgārija), Marins Dzjonis (Aradas UTA, Rumānija).