Latvijas futbola izlase pēc pirmā puslaika cīnās neizšķirti ar Kipru
Latvijas vīriešu futbola izlase pirmdien Rīgā Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas otrajā spēlē pēc pirmā puslaika ar 0:0 cīnās bezvārtu neizšķirti ar Kipras valstsvienību.
Tiešraidē spēli pārraida televīzijas kanāls LTV7.
Mača ievadā lielāks pārsvars bija Kipras futbolistiem, bet pēc viena no latviešu mēģinājumiem tikt līdz viesu vārtiem pie dzeltenās kartītes jau 14. minūtē tika Vladislavs Gutkovskis.
Turpinājumā pēc bīstamiem pretinieku uzbrukumiem pie stūra sitiena tika arī latvieši, taču Roberta Savaļnieka raidīto bumbu uzreiz atsita pretinieku vārtsargs. Neilgi pēc tam Latvijas futbolisti vēl sagādāja darbu Kipras vārtsargam, kurš apturēja mājinieku pretuzbrukumu.
Puslaika otrajā pusē Kipras futbolisti turpināja izdarīt spiedienu uz Latvijas vārtiem, un Latviju no ielaistiem vārtiem glāba arī vārtsargs Rihards Matrevics.
Piektdien pirmajā C līgas spēlē latvieši izbraukumā ar 0:2 atzina Armēnijas pārākumu, bet Kipra viesos ar 1:2 piekāpās Melnkalnei.
Pēc mača ar Kipru Latvijas izlase 2. oktobrī uzņems Melnkalni, bet 5. oktobrī izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kipras valstsvienību. Vēl divas spēles Latvija aizvadīs novembra vidū izbraukumā ar Melnkalni un mājās ar Armēniju.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Latvija FIFA rangā ieņem 137. vietu, bet Kipra ir 130. pozīcijā.
Abas izlases pēdējo reizi tikās 2024. gadā, kad pārbaudes spēle noslēdzās neizšķirti.
Marta beigās Latvijas futbolisti Paolo Nikolato vadībā cīnījās par vietas saglabāšanu C līgā un divu maču summā ar 2:0 pārspēja Gibraltāru, bet jūnija sākumā Latvijas izlase sacentās arī Baltijas kausā, kuru noslēdza ceturtajā pozīcijā.
Nākamais Nāciju līgas turnīrs 2028./2029. gada sezonā notiks citādā formātā - komandas sacentīsies trīs līgās, pa 18 valstsvienībām katrā. A un B līgā komandas tiks ielozētas trijās grupās pa sešām izlasēm, katrai no tām aizvadot kopumā sešas spēles pret pieciem dažādiem pretiniekiem. Savukārt C līgā vienā no grupām būs septiņas komandas, ja UEFA sacensību apritē atgriezīsies 55. dalībvalsts.