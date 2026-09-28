Rīgā svinīgi atklāts jaunais Latvijas Futbola federācijas birojs
Pirmdien tika atklāts jaunais Latvijas Futbola federācijas (LFF) ofiss, atklāšanas pasākumā piedaloties arī Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidentam Džanni ...
Futbols
Šodien 19:20
FOTO: ar FIFA prezidenta klātbūtni Rīgā atklāj jauno Latvijas Futbola federācijas biroju
Pirmdien tika atklāts jaunais Latvijas Futbola federācijas (LFF) ofiss, atklāšanas pasākumā piedaloties arī Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidentam Džanni Infantīno.
LFF jaunais ofiss atrodas E. Melngaiļa ielā.
Atklāšanas pasākumā piedalījās arī Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) un Latvijas valdības pārstāvji.
Jau ziņots, ka vizītē Latvijā Infantīno sagaidīja LFF prezidents Vadims Ļašenko un ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS). Tikšanās laikā pārrunāta Latvijas ilgtermiņa iecere nākotnē kopā ar Ukrainu pretendēt uz FIFA U-20 Pasaules kausa rīkošanu, futbola infrastruktūras attīstību un lielu starptautisku sporta pasākumu ekonomisko pienesumu Latvijai.