Rīgā svinīgi atklāts jaunais Latvijas Futbola federācijas birojs.

Rīgā svinīgi atklāts jaunais Latvijas Futbola federācijas birojs

Pirmdien tika atklāts jaunais Latvijas Futbola federācijas (LFF) ofiss, atklāšanas pasākumā piedaloties arī Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidentam Džanni ...

Futbols

FOTO: ar FIFA prezidenta klātbūtni Rīgā atklāj jauno Latvijas Futbola federācijas biroju

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Pirmdien tika atklāts jaunais Latvijas Futbola federācijas (LFF) ofiss, atklāšanas pasākumā piedaloties arī Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidentam Džanni Infantīno.

FOTO: ar FIFA prezidenta klātbūtni Rīgā atklāj jau...

LFF jaunais ofiss atrodas E. Melngaiļa ielā.

Atklāšanas pasākumā piedalījās arī Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) un Latvijas valdības pārstāvji.

Jau ziņots, ka vizītē Latvijā Infantīno sagaidīja LFF prezidents Vadims Ļašenko un ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS). Tikšanās laikā pārrunāta Latvijas ilgtermiņa iecere nākotnē kopā ar Ukrainu pretendēt uz FIFA U-20 Pasaules kausa rīkošanu, futbola infrastruktūras attīstību un lielu starptautisku sporta pasākumu ekonomisko pienesumu Latvijai.

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ZZSLFFUEFAFIFAViktors ValainisVadims ĻašenkoLatvijas futbola federācijaDžanni Infantino

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