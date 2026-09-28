Porziņģis izlaidīs “Warriors” treniņnometnes sākumu.
Basketbols
Šodien 18:35
Porziņģis veselības problēmu dēļ izlaidīs "Warriors" treniņnometnes sākumu
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis veselības problēmu dēļ nepiedalīsies Goldensteitas “Warriors” treniņnometnes sākumā, ziņo ESPN basketbola apskatnieks Entonijs Sleiters.
“Warriors” ģenerālmenedžeris Maiks Danlīvijs norādīja, ka vēl pagājušajā nedēļā Porziņģis devies laukumā un bijis pilnībā gatavs trenēties, taču svētdien viņš informēts, ka latvietim radušās veselības problēmas.
Porziņģis arī nedosies kopā ar komandu uz treniņnometni Havaju salās, un pagaidām nav zināms, kad viņš varēs atgriezties. “Es neatzīmētu viņu kā spēlētāju, kurš noteikti nevarēs piedalīties sezonas sākumā. Viņš vienkārši šonedēļ vēl nav pieejams,” sacīja “Warriors” ģenerālmenedžeris.
Porziņģis jūnija beigās ar "Warriors" vienojās par līguma pagarināšanu uz diviem gadiem.