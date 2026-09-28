Latvijas hokeja talants Šmits atzīts par “Rangers” treniņnometnes labāko debitantu.
Hokejs
Šodien 17:22
Izcila atzinība Albertam Šmitam - latvietis nosaukts par “Rangers” treniņnometnes labāko debitantu
Latvijas aizsargs Alberts Šmits atzīts par Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Ņujorkas "Rangers" treniņnometnes labāko debitantu, vēsta Ņujorkas komanda.
"Rangers" treniņnometnes labākajam debitantam tiek piešķirta bijušā zviedru hokejista Larsa Ērika Šēberga balva. Labākais debitants tiek noteikts mediju balsojumā.
Alberts Smits has been named this year's winner of the Lars-Erik Sjoberg Award, given annually to the top #NYR rookie in Training Camp as selected by the media.— New York Rangers (@NYRangers) September 28, 2026
Congrats, Alberts! 👏 pic.twitter.com/u3Xei814VD
Šmits devās laukumā trijās "Rangers" pārbaudes spēlēs, kurās izcēlās ar vienu rezultatīvu piespēli. Pirms tam viņš piedalījās arī "Rangers" debitantu treniņnometnē.
Jūnija beigās "Rangers" NHL draftā izraudzījās Šmitu ar piekto numuru, aizsargam kļūstot visaugstāk izvēlēto latvieti.