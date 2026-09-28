Izcila atzinība Albertam Šmitam – latvietis nosaukts par “Rangers” treniņnometnes labāko debitantu
Foto: Getty Images via AFP
Latvijas hokeja talants Šmits atzīts par “Rangers” treniņnometnes labāko debitantu.
Hokejs

Izcila atzinība Albertam Šmitam - latvietis nosaukts par “Rangers” treniņnometnes labāko debitantu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas aizsargs Alberts Šmits atzīts par Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Ņujorkas "Rangers" treniņnometnes labāko debitantu, vēsta Ņujorkas komanda.

Izcila atzinība Albertam Šmitam – latvietis nosauk...

"Rangers" treniņnometnes labākajam debitantam tiek piešķirta bijušā zviedru hokejista Larsa Ērika Šēberga balva. Labākais debitants tiek noteikts mediju balsojumā.

Šmits devās laukumā trijās "Rangers" pārbaudes spēlēs, kurās izcēlās ar vienu rezultatīvu piespēli. Pirms tam viņš piedalījās arī "Rangers" debitantu treniņnometnē.

Jūnija beigās "Rangers" NHL draftā izraudzījās Šmitu ar piekto numuru, aizsargam kļūstot visaugstāk izvēlēto latvieti.

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