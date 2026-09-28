Kristaps Porziņģis pirms jaunās NBA sezonas vairs netiek uzskatīts starp 100 labākajiem
Ziemeļamerikas sporta medijs ESPN pirms jaunās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonas publicējis 100 labāko līgas spēlētāju topu. Tajā vieta vairs neatrodas Kristapam Porziņģim.
Ja vēl pirms gada Kristapu Porziņģi novērtēja kā līgas 50. labāko basketbolistu, bet pirms divām sezonām kā 46., tad šoreiz viņš starp labākajiem 100 nav atrodams.
2025./2026. gada sezona Kristapam bija ārkārtīgi neizdevusies, kas saistīts ar viņa veselību un pieejamību. Regulārajā turnīrā viņš laukumā Atlantas "Hawks" un Goldensteitas "Warriors" sastāvos devās tikai 32 spēlēs, vidēji gūstot 16,7 punktus, izcīnot 5,2 atlēkušās bumbas un atdodot 2,5 rezultatīvās piespēles.
Starpsezonā Porziņģis parakstīja divu gadu līgumu ar Goldensteitas "Warriors", bet pilnībā garantēts viņam ir pirmais līguma gads par 20 miljoniem dolāru, kamēr pēc sezonas otrais gads ir spēlētāja opcija. Visdrīzāk mazais spēļu skaits iepriekšējā sezonā un veselība bijuši iemesli, kāpēc Porziņģis vairs neatrodas ESPN veidotajā topā.
Tāpat kā pirms gada, arī šogad par topa līderi atzīts serbs Nikola Jokičs. Viņš šo pozīciju ieņēmis trešo gadu pēc kārtas, pagājušajā sezonā otro sezonu pēc kārtas vidēji iekrājot "triple-double" rādītājus. Otrajā vietā ierindots francūzis Viktors Vembanjama, kuram trīs vietu kāpums un kurš uz trešo vietu pabīdījis kanādieti Šeju Gildžesu-Aleksandru.
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No trešās uz ceturto vietu atkāpies slovēņu superzvaigzne Luka Dončičs, kurš aizvadīs otro pilno sezonu Losandželosas "Lakers" sastāvā, savukārt uz piekto Jannis Adetokunbo, kurš starpsezonā no Milvoki pārcēlies uz Maiami "Heat". NBA čempions Džeilens Bransons noslēdz labāko sešinieku, bet vēl desmitniekā vieta atradusies Entonijam Edvardsam, Keidam Kaninghemam, Džeisonam Teitumam un Donovanam Mičelam.
Starp 100 labākajiem NBA spēlētājiem ESPN atzinusi divus lietuviešus. 88. vietā ierindots Čikāgas "Bulls" basketbolists Mats Buzelis, kurš otrajā sezonā līgā dubultoja savus vidējos rādītājus (16,3 punkti, 5,8 atlēkušās bumbas un 2,1 piespēle). No 34. uz 58. vietu atkritis Domants Sabonis, kura iepriekšējo sezonu ietekmēja savainojums. Viņš nospēlēja tikai 19 spēles Sakramento "Kings" rindās.
Jau šīs nedēļas beigās sāksies NBA pirmssezonas pārbaudes spēles, bet jaunā sezona sāksies 20. oktobrī. Kā čempione turnīru sagaidīs Ņujorkas "Knicks", kas pagājušajā sezonā triumfēja pirmo reizi kopš 1973. gada.