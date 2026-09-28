Lūk, kuri sportisti pārstāvēs Latviju IV Pasaules Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) izpildkomiteja oficiāli apstiprinājusi Latvijas jaunatnes Olimpiskās delegācijas sastāvu dalībai IV Vasaras Pasaules Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs, kas no 31. oktobra līdz 13. novembrim norisināsies Senegālā, Dakarā - tajā iekļauti 18 sportisti, kas pārstāvēs Latviju 12 sporta veidos.
Latviju šajā starptautiskajā jaunatnes sporta pasākumā pārstāvēs 18 sportisti 12 sporta veidos un disciplīnās. Kopumā Latvijas delegācijā iekļauti 40 dalībnieki, tostarp 14 treneri un tehniskais personāls, 3 medicīnas darbinieki un 5 komandas vadības un informatīvā atbalsta pārstāvji, nodrošinot pilnvērtīgu atbalstu jaunajiem talantiem viņu karjeras nozīmīgākajās sacensībās.
Šoreiz Latvijas jauniešiem izdevies izcīnīt ceļazīmes un saņemt kvotas ļoti daudzveidīgā sporta veidu klāstā, nodrošinot valsts pārstāvniecību tādos sporta veidos kā - 3x3 basketbolā, breika dejās, boksā, burāšanā, peldēšanā, piekrastes airēšana, pludmales cīņā, šosejas riteņbraukšanā, u-šu, taekvondo, triatlonā un vieglatlētikā.
Piekrastes airēšanā startēs Sofija Kļujeva, 3×3 basketbolā – Roberts Deičs, Klāvs Černuho, Raivo Indāns un Gustavs Pētersons, boksā – Timurs Gulbis, burāšanā – Marta Ieva Dāle un Viljams Preiss, peldēšanā – Vitālija Kuzina un Ēriks Magrins, šosejas riteņbraukšanā – Ričards Hansons, breika dejās – Edgars Sūrītis, pludmales cīņā – Anastasija Jakovļeva, u-šu – Roberts Ritenbergs, taekvondo – Viktorija Latiša, triatlonā – Everts Pikšēns, bet vieglatlētikā – Elīza Ligere un Ieva Malnača.
Pasaules Jaunatnes Olimpiskās spēles Dakārā būs vēsturisks notikums, jo šis ir pirmais šāda mēroga Olimpiskās kustības pasākums, kas norisinās Āfrikas kontinentā. Latvijas pārstāvētie sporta veidi un disciplīnas Pasaules Jaunatnes Olimpiskajās spēlējās tiks aizvadīti trijos galvenajos sacensību reģionos. Sali reģionā norisināsies ūdens un pludmales sporta veidi - piekrastes airēšana (pludmales sprints), pludmales cīņa, burāšana, kā arī triatlons. Dakaras reģionā sacensības notiks 3x3 basketbolā, breika dejās, peldēšanā, šosejas riteņbraukšanā, taekvondo un vieglatlētikā. Savukārt Diamniadio norisināsies bokss un u-šu..
Latvijas Jaunatnes Olimpiskās komandas dalību IV Vasaras Pasaules Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs "Dakara 2026" atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, "Moller Auto", "Sportland", tirdzniecības centrs "Domina Shopping", juvelierizstrādājumu tīkls "GIVEN", nacionālā aviokompānija "airBaltic" un izdevniecība "Rīgas Viļņi".