Par konfliktu bērnu hokeja spēlē Jelgavā policija sāk kriminālprocesu
Valsts policija lēmusi uzsākt kriminālprocesu par notikumiem vienā bērnu hokeja spēlē Jelgavā.
Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu par konfliktu bērnu hokeja spēles laikā Jelgavā. Zemgales reģiona pārvaldē apliecināja, ka policijā saņemts iesniegums par to, ka 20. septembrī Jelgavā ledus hallē hokeja spēles laikā spēlētāju vecāki, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas, traucēja hokeja spēli, kā dēļ tā tika pārtraukta. Izcēlās konflikts, kura laikā hokeja kluba "Tukums/Stiga RM" trenera palīgs guva miesas bojājumus. Policijā par notikušo sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti notikušā apstākļi.
Latvijas Televīzija pagājušajā nedēļā ziņoja, ka Latvijas jaunatnes čempionāta U11 vecuma grupas spēlē starp Tukuma un "Hockey Planet" komandām vecāku starpā izcēlās nopietni asumi. "Hockey Planet" spēlētāju vecāki spēles laikā izgāja uz ledus, bet vēlāk iesaistījās incidentā ar Tukuma komandas vecākiem.
Tukuma komandas pārstāvis Jānis Grands bijis atbildīgs par spēlētāju nomaiņai paredzētajām durtiņām. "Vienā spēles epizodē man diemžēl no mugurpuses uzbruka, cenšoties nokļūt uz laukuma pie tiesneša. Es atgrūdu tos vecākus, bet diemžēl bija milzīgs pārspēks. Man uzbruka trīs vecāki - divus es vēl varēju noturēt, bet trešo vairs nevarēju. Diemžēl šie vecāki izskrēja laukumā, meklējot tiesnesi," notikumus atstāstīja Grands.
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Grands ir arī hokejistu tētis un darbojas Latvijas Hokeja federācijas Vecāku padomē. Viņš aicinājis pretinieku komandas vecākus laukumu atstāt, bet pretī saņēmis draudus. "Viņi man teica, ka nositīs, atņems trenera licenci un ka es šeit vairs nekad nestrādāšu. Respektīvi, šie skaļie vārdi liecina par viņu aroganci, bravūrību un visatļautību, kā viņi, manuprāt, uztver trenerus," pauda Grands, kurš vērsās ar iesniegumu policijā.
Savukārt "Hockey Planet" kluba vecāki uzskata, ka viņu darbības tiek netaisnīgi interpretētas un internetā popularitāti iemantojušie video ir izrauti no konteksta. Tukuma komandas spēlētāji visu spēli uzvedušies neadekvāti agresīvi. Uz ledus nācies kāpt, lai apturētu vardarbību pret viņu bērniem, ko nav izskaudis spēles tiesnesis un pret ko neesot iebilduši Tukuma komandas treneri. Tāpat viens no spēlētājiem ilgstoši esot gulējis uz ledus, tāpēc vecāki metušies viņam palīgā.
Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs pavēstījis, ka situāciju ir izvērtējusi disciplinārā komiteja un ir piemēroti sodi gan bērniem, no kuru uzvedības uz laukuma šīs nekārtības sākās, gan arī klubiem un vecākiem par jau veiktiem pārkāpumiem.