Posma beigas Kolumbusā? Savainotais Elvis Merzļikins par milzu summu izlicis pārdošanā māju
Pieejamā informācija internetā liecina, ka savu māju Ohaio štatā izlicis pārdošanā latviešu hokejists Elvis Merzļikins, kurš šobrīd atlabst no pleca savainojuma.
Ņūolbani pilsētā esošais īpašums šobrīd interneta vietnē "Redfin" tiek pārdots par 2,9 miljoniem ASV dolāru jeb 2,54 miljoniem eiro. Gandrīz 560 kvadrātmetru lielo māju Merzļikins iegādājās 2022. gadā par 1,839 miljoniem dolāru jeb 1,61 miljonu eiro. Tas nozīmē, ka latvietis no pārdošanas vēlas nopelnīt aptuveni miljonu pret iegādes cenu. Aprakstā norādīts, ka tajā ir baseins, četras guļamistabas, trīs vannaistabas, pilnībā aprīkota virtuve, kā arī daudz citu ekstru.
Pēdējās divas vasaras Elvis Merzļikins kopā ar ģimeni pavadījis Šveicē Lugāno, kur arīdzan spēlēja hokeju pirms došanās uz NHL. Savukārt šo īpašumu viņš iegādājies brīdī, kad noslēdzis karjeras ienesīgāko līgumu ar "Blue Jackets" - piecu gadu par 27 miljoniem dolāru jeb 5,4 miljoniem dolāru ik sezonu.
Starpsezonā Merzļikins guva pleca traumu, kā rezultātā viņam tika veikta operācija. Komandas treneris un ģenerālmenedžeris nav konkrēti izteikušies, kad Merzļikins, kuram šis ir ar komandu pēdējais līguma gads, varētu atgriezties ierindā. Vēl pagājušās sezonas beigās pēcsezonas intervijā viņš vienības vadībai pauda apņemšanos smagi strādāt vasarā, lai uz jauno sezonu būtu labā formā. Diemžēl notika pretējais.
Nedz Merzļikins, nedz viņa aģents nav plašāk medijiem komentējuši ieganstus mājas pārdošanai, taču šāda prakse Ziemeļamerikā tiek saistīta ar iespējamajām domām par jaunu karjeras pieturvietu un esošā posma Kolumbusā noslēgšanu.
"Blue Jackets"starpsezonā piešķīra jaunu līgumu Džetam Grīvsam, kurš iepriekšējās sezonas laikā izkonkurēja Merzļikinu, bet latvieša traumas dēļ piesaistīja veterānu Kemu Talbotu. Jaunā NHL sezona sāksies jau naktī uz 30. septembri.