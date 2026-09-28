Latvijas futbolisti Nāciju līgu turpinās savā laukumā pret FIFA rangā netālu esošo Kipru
Latvijas vīriešu futbola izlase šodien Rīgā plkst. 19:00 Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas otrajā spēlē savā laukumā uzņems Kipras valstsvienību. Tiešraide LTV7.
Piektdien pirmajā C līgas spēlē latvieši izbraukumā ar 0:2 atzina Armēnijas pārākumu, bet Kipra viesos ar 1:2 piekāpās Melnkalnei. Latvijas izlasē debitēja iepriekš Premjerlīgā spēlējušais Denniss Cirkins, kurš spēlēja vairākās pozīcijās un bija viens no redzamākajiem izlasē. Pēc vienošanās ar Londonas "Queens Park Rangers" viņam ir atļauja piedalīties pirmajās divās spēlēs.
Pēc mača ar Kipru Latvijas izlase 2. oktobrī uzņems Melnkalni, bet 5. oktobrī izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kipras valstsvienību. Vēl divas spēles Latvija aizvadīs novembra vidū izbraukumā ar Melnkalni un mājās ar Armēniju.
Latvija FIFA rangā ieņem 137. vietu, bet Kipra ir 130. pozīcijā. Abas izlases pēdējo reizi tikās 2024. gadā, kad pārbaudes spēle noslēdzās neizšķirti.
"Jā, noteikti būs izmaiņas sākumsastāvā. Mēs nevaram aizvadīt četras spēles pēc kārtas vienā sastāvā. Tas mums ir ļoti izaicinoši gan mentāli, gan fiziski, jo šajos mačos spēles temps ir daudz augstāks nekā dažiem mūsu futbolistiem ierasts," par iespējamajiem pārkārtojumiem sākumsastāvā dienu pirms spēles teica galvenais treneris Paolo Nikolato.
"Kipra spēlē tiešāk, vertikālāk. Armēnija ir komanda, kas labprātāk spēlē bumbu pa zemi ar īsu piespēļu kombinācijām. Taču šobrīd mums jādomā par savu sniegumu. Mums jāspēlē labāk, mums jādabū vairāk spēlētāju priekšā, mums jābūt agresīvākiem – noteikti. Spēlēsim mājās. Meklējam vislabāko veidu, kā mums spēlēt, un vienlaikus meklējam arī iespējas iesaistīt spēlē jaunus spēlētājus," turpināja Latvijas izlases stratēģis.
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Marta beigās Latvijas futbolisti Paolo Nikolato vadībā cīnījās par vietas saglabāšanu C līgā un divu maču summā ar 2:0 pārspēja Gibraltāru, bet jūnija sākumā Latvijas izlase sacentās arī Baltijas kausā, kuru noslēdza ceturtajā pozīcijā.
Nākamais Nāciju līgas turnīrs 2028./2029. gada sezonā notiks citādā formātā - komandas sacentīsies trīs līgās, pa 18 valstsvienībām katrā. A un B līgā komandas tiks ielozētas trijās grupās pa sešām izlasēm, katrai no tām aizvadot kopumā sešas spēles pret pieciem dažādiem pretiniekiem. Savukārt C līgā vienā no grupām būs septiņas komandas, ja UEFA sacensību apritē atgriezīsies 55. dalībvalsts.
Latvijas vīriešu futbola izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Rihards Matrevics (RFS), Nils Toms Puriņš ("Auda"), Frenks Dāvids Orols ("Riga");
aizsargi - Roberts Savaļnieks (RFS), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis ("Riga"), Antonijs Černomordijs ("Riga"), Daniels Balodis ("Auda"), Deniss Meļņiks ("Falkirk", Skotija), Maksims Toņiševs ("Riga"), Oskars Vientiess ("Telpice", Čehija), Denniss Cirkins (Londonas QPR, Anglija), Oskars Rubenis ("Auda");
pussargi - Aleksejs Saveļjevs ("Asia Talas", Kirgizstāna), Eduards Emsis ("Super Nova"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Kristaps Grabovskis ("Dila", Gruzija), Gļebs Žaleiko ("Jelgava"), Danila Patijčuks ("Liepāja"), Markuss Strods ("Bohemian", Īrija), Kristers Čudars ("Ogre United");
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uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Uldriķis ("Heerenveen", Nīderlande), Alberts Aleksanjans ("Norrkoping", Zviedrija).
Kipras vīriešu futbola izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Andrejs Paraskevs (Larnakas AEK), Fabiano Freitass (Nikosijas "Omonia"), Žoels Malls (Bernes "Young Boys", Šveice), Neofits Mihails (Klužas "Universitatea", Rumānija);
aizsargi - Andrejs Šikiss, Leonids Konomis, Jorgs Malekidis (visi - Limasolas "Apollon"), Niks Carulla ("Notts County", Anglija), Konstantins Sotiriu (Kelces "Korona", Polija), Nikols Panajotu, Andrejs Hristu (abi - Nikosijas "Omonia"), Kosts Pilejs ("Pafos"), Evagors Antoniu (Limasolas AEL);
pussargi - Kostakis Artimats (Famagustas "Anorthosis"), Ektors Kiprianu ("Watford", Anglija), Haralambs Kirjaku (Larnakas AEK), Panajotis Andreu (Nikosijas "Omonia"), Joannis Kosti ("Levadiakos", Grieķija), Grigoris Kastans (Limasolas "Aris");
uzbrucēji - Stavrs Georgiu (Aradipu "Omonia"), Angels Neofitu (Nikosijas "Omonia"), Androniks Kakullis (Limasolas "Aris"), Markuss Edvardss ("Burnley", Anglija), Loizs Loizu (Belgradas "Crvena zvezda", Serbija), Joannis Pits (Sofijas CSKA, Bulgārija), Marins Dzjonis (Aradas UTA, Rumānija).
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