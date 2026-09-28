Latvijas riteņbraukšanas līderis Toms Skujiņš skaidro, ar ko atšķīrās šī gada pasaules čempionāta trase
Pēc izcīnītās 23. vietas pasaules čempionātā riteņbraukšanā komentāru Latvijas Televīzijai sniedza šosejas riteņbraucējs Toms Skujiņš.
Latvijas riteņbraucējs Skujiņš svētdien Monreālā pasaules čempionātā grupas braucienā ieņēma 23. vietu, kamēr Emīls Liepiņš, kurš lielāko daļu brauciena pavadīja atrāvienā, nefinišēja. "Sacensību ritējums bija ļoti smags ar augstu tempu, un jau no pirmajiem apļiem nevienu brīdi nelaida vaļā. Nebija brīžu, kad atjaunoties. Kad grupa sāka dalīties, biju labā pozīcijā, bet nebija izcilākā pašsajūta," sacensību gaitu komentēja Skujiņš.
Atbalsta funkciju trasē Skujiņam sniedza ne tikai Liepiņš, bet arī Mārtiņš Pluto un Kristiāns Belohvoščiks, kuri arī nefinišēja. "Ne tikai trasē, bet arī aizkulisēs komandas darbs bija super. Neko vairāk nevarējām prasīt no džekiem, viņi atdeva visu. Arī personāls strādāja maksimāli labi," secināja Skujiņš.
Saslimšanas dēļ Skujiņš izlaida pavasara klasiku sezonu, taču viņa ieskatā šobrīd tas sportisko sniegumu neietekmē. "Kopumā jutos labi, nav par ko sūdzēties. Sacensībās 1-2% vai pāris metri daudz ko izmaina," secināja Skujiņš.
Par pasaules čempionu kļuva amerikānis Brendons Maknaltijs, kurš pēdējos 30 kilometrus pavadīja solo atrāvienā. Savainojuma dēļ nestartēja šobrīd pasaules vadošais riteņbraucējs Tadejs Pogačars no Slovēnijas. "Citām komandām vajadzēja vairāk uzņemties iniciatīvu, kamēr slovēņi varēja nedaudz pasaudzēt braucējus. Taču sacensības tik un tā bija smagas," atzina Skujiņš.
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Latvijas izlases līderis Skujiņš iepriekšējos trijos gados pasaules čempionātā bija labāko astoņu braucēju vidū.