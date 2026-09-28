Kitija Laksa spēlē rezultatīvi, Dalasas "Wings" WNBA izslēgšanas spēles sāk ar neveiksmi
Latvijas basketbolistes Kitijas Laksas pārstāvētā Dalasas "Wings" Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) izslēgšanas spēles sāka ar zaudējumu.
Latvijas basketboliste Kitija Laksa svētdien guva 11 punktus, bet Dalasas "Wings" WNBA ceturtdaļfināla sērijas pirmajā spēlē viesos ar rezultātu 80:104 (20:21, 11:37, 25:27, 24:19) zaudēja Goldensteitas "Valkyries" un sērijā līdz divām uzvarām nonāca iedzinējos ar 0-1.
Laksa laukumā bija 15 minūtes un deviņas sekundes, tajā skaitā visu pēdējo ceturtdaļu, pirms kuras mača iznākums jau bija izšķirts. Latviete realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem un trīs no četriem tālmetieniem, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, divreiz pārkāpa noteikumus un tika pie pozitīva +/- rādītāja (+1).
"Wings" komandā Peidža Bakersa no spēles realizēja deviņus no desmit metieniem un guva 21 punktu. Pretiniecēm 22 punktus guva Čečilja Dzandalazīni, 21 punkts bija Tifānijai Heisai, bet 20 punktus iemeta Gabija Viljamsa.
Sērijas otrā spēle notiks trešdien Dalasā. "Wings" pamatturnīrā ieņēma septīto vietu 15 komandu konkurencē, bet "Valkyries" bija otrā. Laksa "Wings" vienībai pievienojās pēc šī gada draftā ar pirmo numuru izraudzītās aizsardzes Eizijas Fadas traumas.
Pērn Laksa ar Fīniksas "Mercury" komandu kļuva par WNBA vicečempioni.