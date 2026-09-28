Alberts Šmits jau šonedēļ debitēs NHL, Ēriks Mateiko un Dans Ločmelis sezonu sāks AHL
Tuvojoties jaunajai Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonai noskaidrojies komandas sākušas izvēlēties sastāvus, izlemjot arī latviešu hokejistu likteņus.
Jau ar pirmajām NHL spēlēm Ņujorkas "Rangers" sastāvā debitēs aizsargs Alberts Šmits, kurš šovasar kļuva par visaugstāk draftēto latvieti valsts vēsturē. Viņu draftā izraudzījās ar augsto piekto numuru, treniņnometnes laikā Šmita spējas un fiziskos dotumus slavēja gan galvenais treneris Maiks Salivans, gan komandas biedri. Arī pārbaudes spēlēs latvieša demonstrētais sniegums bija gana pārliecinošs.
Also: Alberts Šmits official made #NYR out of training camp— Mollie Walker (@MollieeWalkerr) September 27, 2026
Kā ziņo "New York Post", tad Šmits iekļauts Ņujorkas "Rangers" sastāvā. Tas nozīmē, ka jau naktī uz 30. septembri, kad sāksies pirmās sezonas spēles, Šmits oficiāli debitēs pasaules spēcīgākajā hokeja līgā. Pirmo spēli Ņujorkas klubs aizvadīs pret Bostonas "Bruins". Tās sistēmā atrodas Dans Ločmelis, kurš sezonu gan nesāks NHL.
Iepriekš Bostona paziņoja par sastāva samazināšanu, Ločmeli, kurš starpsezonā atlaba no pleca traumas, nosūtot uz AHL klubu Providensē. Ločmelis "Bruins" sastāvā devās laukumā trīs pārbaudes spēlēs, kurās tika pie vienas rezultatīvas piespēles.
Jauno sezonu AHL sāks cits latviešu hokejists Ēriks Mateiko. Viņš tikai pirmssezonā atgriezās laukumā pēc šī gada sākumā nopietnās traumas, kas liedza spēlēt Milānas olimpiskajās spēlēs. Vašingtonas klubs samazināja sastāvu līdz 24 hokejistiem, Mateiko sezonu sākot AHL vienībā Heršijas "Bears".
Jaunajā sezonā Toronto "Maple Leafs" spēlēs Teodors Bļugers, Pitsburgas "Penguins" Artūrs Šilovs, bet Floridas "Panthers" Sandis Vilmanis un Uvis Balinskis. Elvis Merzļikins atkopjas no pleca operācijas un viņa atgriešanās laiks nav zināms.