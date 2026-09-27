Latvijas disku golfa spēlētāja Sintija Klezberga.
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Šodien 22:59
Latvijas disku golfa spēlētāja Klezberga triumfē “Pro” tūres sacensībās ASV
Latvijas disku golfa spēlētāja Sintija Klezberga svētdien ASV aizvadījusi lielisku finālu, no ceturtās vietas pakāpjoties līdz uzvarai “Disc Golf Pro Tour” “Play-off” sacensībās.
Pēc pirmajām divām sacensību dienām Klezberga ar četriem metieniem zem PAR, atpaliekot no līderēm par trīs metieniem, bija ceturtā un iekļuva fināla kārtā.
Spēcīga vēja dēļ sacensību norise tika pielāgota no četriem apļiem uz trim. Fināla aplī, kas tika aizvadīts vējainos un lietainos laikapstākļos, Klezberga izcīnīja pirmo vietu.
Latviete noslēdza sacensības ar pieciem metieniem zem PAR, kamēr dalītā otrajā vietā ar vienu metienu zem PAR bija somiete Evelīna Salonena un amerikāniete Holina Hendlija. Sieviešu profesionālajā divīzijā sacentās 39 sportistes.
Klezberga šosezon "Pro" tūres sacensībās vairākas reizes iekļuva labāko desmitniekā, bet vienu reizi izcīnīja otro vietu.