Skujiņš Monreālā paliek ārpus TOP 20, trīs latvieši finišu nesasniedz
Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš svētdien Monreālā pasaules čempionāta grupas braucienā izcīnīja 23. vietu, savukārt Emīls Liepiņš lielu daļu sacensību pavadīja atrāvienā, taču līdz finišam netika.
Riteņbraucējus gaidīja smags pārbaudījums – 273,7 kilometrus gara distance ar 3803 augstuma metriem. Jau brauciena sākumā izveidojās neliela atrāviena grupa, kurā bija arī Liepiņš. Distances pirmajā pusē bija iekrāts aptuveni astoņu minūšu pārsvars, taču peletons pakāpeniski samazināja atstarpi un nedaudz vairāk nekā 100 kilometrus pirms finiša panāca priekšā braucošos.
Izšķirošais pavērsiens notika aptuveni 30 kilometrus pirms finiša, kad amerikānis Brendons Maknaltijs atrāvās no pārējiem braucējiem un vienatnē devās pretī finišam. Viņš ātri ieguva gandrīz minūtes pārsvaru un, lai gan distances beigās sekotāji pietuvojās, amerikānis vadību nosargāja līdz pat finišam.
Maknaltijs 273,7 kilometrus veica sešās stundās, 17 minūtēs un četrās sekundēs, pirmo reizi kļūstot par pasaules čempionu grupas braucienā. 13 sekundes vēlāk finišēja austrālietis Maikls Metjūzs, bet bronzu izcīnīja nīderlandietis Matjē van der Pūls.
Skujiņš pasaules čempionam zaudēja četras minūtes un 25 sekundes un finišēja 23. pozīcijā. Pārējie Latvijas pārstāvji – Liepiņš, Mārtiņš Pluto un Kristiāns Belohvoščiks – sacensības nepabeidza.
Skujiņš iepriekšējos trīs pasaules čempionātos bija spējis iekļūt labāko astoņniekā. Savukārt Latvijai pasaules čempionātu vēsturē ir divi čempioni šosejas riteņbraukšanas grupas braucienā – Emīlija Sonka triumfēja 1964. gadā, bet Romāns Vainšteins – 2000. gadā.