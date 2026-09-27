Latviešu duelī Čehijā Jakam vārti un rezultatīva piespēle, taču uzvaras laurus plūc Krastenberga komanda
Latvijas hokejistu duelī Čehijas ekstralīgā svētdien rezultatīvu spēli aizvadīja Jānis Jaks, kurš guva vārtus un atdeva rezultatīvu piespēli. Tomēr viņa pārstāvētā Litvīnovas “Verva” ar 4:5 piekāpās Renāra Krastenberga pārstāvētajai Česke Budejovices “Motor”.
Jaks otrajā periodā vairākumā izcēlās ar precīzu metienu, tobrīd izvirzot “Verva” vadībā ar 3:2. Trešajā periodā Latvijas aizsargs rezultatīvi piespēlēja arī Petra Koblasa vārtu guvumā, taču ar to uzvarai nepietika.
Kopumā Jaks uz ledus pavadīja vairāk nekā 21 minūti, četras reizes meta pa pretinieku vārtiem un bloķēja vienu metienu, spēli noslēdzot ar neitrālu lietderības koeficientu. Savukārt Krastenbergs uzvarētāju rindās nospēlēja nepilnas 13 minūtes, vienreiz meta pa vārtiem un bloķēja vienu pretinieku metienu.
Citā svētdienas spēlē ar vārtu guvumu izcēlās vēl viens Latvijas hokejists – Fēlikss Gavars. Viņš otrā perioda sākumā mazākumā guva “Mlada Boleslav” pirmos vārtus, taču komanda izbraukumā ar 2:6 piekāpās Vītkovices “Ridera”. Gavars laukumā pavadīja nedaudz vairāk par 15 minūtēm un maču noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Pie uzvarām tika arī Ralfa Freiberga pārstāvētā “Olomouc”, kas ar 4:1 pārspēja Kladno “Rytiri”, un Kristiāna Rubīna pārstāvētā Plzeņas “Skoda”, kas ar 2:1 pieveica Hradeckrāloves “Mountfield”. Tikmēr Kristapa Zīles pārstāvētā Liberecas “Bili Tygrzi” ar 1:3 zaudēja Tršinecas “Ocelarzi”.
No Latvijas hokejistu pārstāvētajām komandām turnīra tabulā visaugstāk pašlaik atrodas Krastenberga “Motor”, kas piecās spēlēs iekrājusi desmit punktus un ieņem trešo vietu 14 komandu konkurencē.