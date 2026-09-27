Čehijas tenisistes pēc astoņu gadu pārtraukuma atkal triumfē - finālā aptur Ukrainu
Čehijas sieviešu tenisa izlase svētdien Ķīnas pilsētā Šeņdžeņā triumfēja Billijas Džīnas Kingas kausa izcīņā, finālā ar 2:0 pārspējot Ukrainu. Čehietēm tas ir jau 12. tituls turnīra vēsturē, taču pirmais kopš 2018. gada.
Pamatus uzvarai ielika pasaules ranga astotā rakete Karolīna Muhova, kura ar 6:2, 6:3 pārliecinoši pārspēja Anhelinu Kaļiņinu. Muhova 70 minūšu ilgajā spēlē izpildīja astoņas netveramas serves un uzvarēja 86% izspēļu pēc pirmās serves, turklāt pretiniecei nedeva nevienu breikbumbu.
Čehijai nepieciešamo otro uzvaru nodrošināja 21 gadu vecā Linda Noskova. Viņa ar 6:3, 7:6 (7:5) pārspēja Ukrainas pirmo raketi Elinu Svitoļinu, saspringtajā otrajā setā uzvarētāju noskaidrojot taibreikā. Noskova mačā izpildīja desmit eisus un šā gada Kingas kausa izcīņā palika nepārspēta – viņa uzvarēja visās piecās aizvadītajās spēlēs.
Interesanti, ka Muhova un Noskova vēl jūlijā atradās pretējās tīkla pusēs Vimbldonas finālā, bet nepilnus trīs mēnešus vēlāk abas kopā palīdzējušas savai valstij izcīnīt prestižo komandu trofeju.
Ukrainai šis bija vēsturisks turnīrs – valsts sieviešu izlase pirmo reizi sasniedza Billijas Džīnas Kingas kausa finālu. Pusfinālā ukrainietes pārsteidza divkārtējās čempiones Itālijas tenisistes, tomēr izšķirošajā duelī Čehijas izlase izrādījās pārāka.
Ar 12 tituliem Čehija ir otra panākumiem bagātākā izlase sacensību vēsturē. Vairāk reižu triumfējusi tikai ASV, kuras kontā ir 18 tituli. Turnīrs tika izveidots 1963. gadā kā Federāciju kauss, bet 2020. gadā pārdēvēts leģendārās tenisistes Billijas Džīnas Kingas vārdā.