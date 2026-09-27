Robertam Blumbergam iespaidīgs sniegums Eiropas spēcīgākā basketbola čempionāta mačā
Latvijas basketbolists Roberts Blumbergs Spānijas augstākās līgas sezonu sācis ar iespaidīgu sniegumu – 16 gūtiem punktiem un desmit atlēkušajām bumbām, palīdzot “Zaragoza” komandai izcīnīt uzvaru.
“Zaragoza” viesos aizraujošā cīņā ar 81:80 pārspēja Artūra Kuruca pārstāvēto “Tenerife”. Spēles liktenis izšķīrās pašā galotnē, mājiniekiem pēdējā ceturtdaļā gandrīz atspēlējot iekrāto deficītu.
Blumbergs laukumā pavadīja nedaudz vairāk par 25 minūtēm un guva 16 punktus, realizējot trīs no četriem divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un visus četrus soda metienus. Latvietis izcīnīja arī desmit atlēkušās bumbas, tiekot pie “double-double”, kā arī atdeva rezultatīvu piespēli un bloķēja divus pretinieku metienus.
Rezultatīvāks par Blumbergu uzvarētāju rindās bija tikai Trejs Bels-Heinss, kurš guva 19 punktus. Savukārt Artūrs Kurucs “Tenerife” sastāvā laukumā pavadīja nepilnu minūti.
Citā Spānijas čempionāta spēlē pie panākuma tika arī Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas “Baskonia”, kas izbraukumā vēl vienā saspringtā mačā ar 98:97 pārspēja Burgosas “San Pablo”.
Rodions Kurucs laukumā pavadīja 20 minūtes un guva četrus punktus. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles un viena pārtverta bumba.