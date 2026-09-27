“Lekrings” florbolisti neatstāj cerības “Kuršiem” un svin pārliecinošu uzvaru
Cēsu “Lekrings” florbolisti svētdien Latvijas čempionāta spēlē savā laukumā izcīnīja pārliecinošu uzvaru, ar 8:2 pārspējot “Kuršus”.
Uzvarētāju rindās Kevins Šmits izcēlās ar diviem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm, bet divus (1+1) punktus iekrāja Edgars Puriņš un Tomass Kristofers Birstiņš. "Kuršu" labā divus vārtus guva Sandis Lēvalds.
Sezonas ievadā līdere turnīra tabulā ar 11 punktiem četrās spēlēs ir "Masters Ulbroka"/LU. "Lekrings" ar astoņiem punktiem atrodas trešajā vietā, bet "Kurši" ar trīs punktiem trīs mačos ierindojas astotajā pozīcijā.
Arī šosezon komandas izspēlēs trīs apļu regulāro turnīru, kopumā aizvadot 108 mačus. Kā ierasts, astoņas spēcīgākās vienības iekļūs izslēgšanas spēlēs. Ceturtdaļfināli un pusfināli ritēs sērijās līdz četrām uzvarām, bet čempioni un bronzas medaļu ieguvēji tiks noteikti Superfinālā, kas 2027. gada 17. aprīlī notiks Rīgas arēnā.
Iepriekšējā sezonā par deviņkārtējiem Latvijas čempioniem vīriešu konkurencē kļuva Cēsu "Lekrings" florbolisti, finālā ar 5:3 pārspējot "Masters Ulbroka"/"Latvijas Universitāte" vienību.