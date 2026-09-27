Asefa un Adola triumfē Berlīnes maratonā; etiopiete sasniedz trešo visu laiku labāko rezultātu
Etiopijas skrējēja Tigsita Asefa svētdien sieviešu konkurencē Berlīnes maratonā uzvarēja ar trešo visu laiku labāko maratona laiku sieviešu konkurencē, kamēr starp vīriešiem ātrākais bija viņas tautietis Guje Adola.
Asefa līdz pat 40 kilometram skrēja tempā, kas ļautu labot pasaules rekordu, taču viņa iedzīvojās savainojumā un klibojot finišēja divās stundās 11 minūtēs un četrās sekundēs, labojot personīgo rekordu. Viņa arī sasniedzot trešo visu laiku labāko maratona finiša laiku sieviešu konkurencē.
Otrā, zaudējot teju sešas minūtes, bija vēl viena Etiopijas skrējēja Bedatu Hirpa, kura finišā tikai par divām sekundēm pārspēja tautieti Deru Didu.
Vīriešu konkurencē Adola finišu sasniedza pēc divām stundām divām minūtēm un 50 sekundēm un uzvarēja Berlīnes maratonā pirmo reizi kopš 2021. gada.
Adola nebija skrējiena līderis līdz pat 30 kilometru atzīmei, taču turpinājumā viņš atrāvās no konkurentiem un apsteidza otrās vietas ieguvēju Gemeču Didu no Etiopijas par 29 sekundēm, kamēr Tanzānijas pārstāvis Gabriels Geajs atpalika minūti un deviņas sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Berlīnē norosinājās piektais no septiņiem prestižās "World Marathon Majors" šīs sezonas maratoniem, iepriekš gargabalniekiem sacenšoties Tokijā, Bostonā, Londonā un Sidnejā. Pārējie divi - Čikāgā un Ņujorkā - norisināsies oktobrī un novembrī.