“Liepājas” futbola komanda sezonas izskaņā paliek bez galvenā trenera
"Liepājas" futbola komandas galvenā trenera amatu pametis spānis Kristovals Torress, vēsta klubs.
Komanda vēsta, ka spānis izmantojis līguma punktu, kas paredz līguma izpirkšanas iespēju.
Torress kļuva par liepājnieku stūrmani augusta beigās. Viņa vadībā "Liepāja" izcīnīja uzvaru pār "Riga" ar 3:2, bet vēl trīs mačos klubs cīnījās neizšķirti, nostiprinoties ceturtajā pozīcijā.
Spāņu speciālista iepriekšējā darba vieta bija Spānijas pēc spēka trešās līgas komanda "Murcia", bet pirms tam viņš trīs gadus vadīja Tallinas "Levadia", 2024. gadā kļūstot par Igaunijas čempionu. Karjeras laikā viņš vadījis arī Horvātijas komandu Pulas "Istra 1961", kā arī spāņu vienības "Cultural Leonesa", "Lugo", "Cordoba" un "Lorca".
Pārstāvot "Valencia" komandu, bijušais aizsargs Torress divreiz izcīnīja Spānijas čempiontitulu. Tieši Valensijas kluba otrajā komandā viņš sāka savas trenera gaitas. Divtūkstošo gadu sākumā Torress aizvadīja piecas spēles arī Spānijas izlasē.
"Liepāju" sezonas ievadā vadīja zviedrs Andrēass Alms, bet jūnija sākumā par stūrmani kļuva igaunis Vladimirs Vasiļjevs, kurš pameta amatu augusta izskaņā.
"Liepāja" ar 43 punktiem 31 spēlē futbola virslīgas turnīra tabulā atrodas ceturtajā pozīcijā, apsteidzot par vienu vietu zemāk esošo "Daugavpili" par četriem punktiem.