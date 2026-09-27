Balcers palīdz “Lions” izcīnīt sesto uzvaru pēc kārtas
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers sestdien tika pie rezultatīvas piespēles Šveices hokeja līgas (NL), viņa pārstāvētajai Cīrihes "Lions" izcīnot sesto uzvaru pēc kārtas.
"Lions" mājās ar 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) pārspēja "Kloten".
Balcers tika pie rezultatīvas piespēles "Lions" otrajos vārtos, kad otrā perioda vidū pēc viņa un Dereka Granta piespēlēm mājiniekus ar 2:1 vadībā izvirzīja Jespers Frēdens.
Latvijas uzbrucējs uz ledus bija 14 minūtes un deviņas sekundes, kuru laikā trīs reizes meta pa vārtiem un noslēdza maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Vēl Rapersvilas-Jonas "Lakers" ar vārtsargu Ivaru Punnenovu uz rezervistu soliņa viesos ar 5:4 (2:0, 1:3, 1:1, 1:0) pagarinājumā pārspēja Denisa Smirnova pārstāvēto "Ajoie", bet Oskara Lapinska pārstāvētā Langnavas "Tigers" izbraukumā ar 3:4 (1:0, 0:2, 2:1, 0:1) pagarinājumā piekāpās "Fribourg-Gotteron" hokejistiem.
Pirmajās sešās spēlēs maksimālos 18 punktus guvusi tikai Cīrihes "Lions".
Iepriekšējā sezonā savu pirmo Šveices čempiontitulu izcīnīja "Fribourg-Gotteron".