Vilmanis uguņo NHL pārbaudes mačā - gūst vārtus un realizē bullīti
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis sestdien izcēlās ar gūtiem vārtiem un realizētu pēcspēles metienu Floridas "Panthers" pēdējā Nacionālās hokeja līgas (NHL) pirmssezonas pārbaudes spēlē.
Viņa un Uvja Balinska pārstāvētā "Panthers" mājās ar 2:3 (1:1, 1:0, 0:1 0:0, 1:2) zaudēja Tampabejas "Lightning", kuras rindās bija Zemgus Girgensons.
Vilmanis guva vārtus pirmās trešdaļas beigās un panāca neizšķirtu 1:1, kā arī pēcspēles metienu sērijā bija vienīgais no "Panthers" hokejistiem, kuram izdevās pārspēt pretinieku vārtsargu.
Viņš kopā uz ledus bija 20 minūtes un 15 sekundes, kuru laikā divas reizes meta pa vārtiem, nopelnīja divu minūšu noraidījumu, izpildīja piecus spēka paņēmienus, uzvarēja divos no pieciem iemetieniem un noslēdza maču ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Balinskis laukumā bija 24 minūtes un 46 sekundes un izcēlās statistikā ar diviem bloķētiem metieniem un vienu spēka paņēmienu, iekrājot neitrālu lietderības koeficientu.
Tikmēr starp uzvarētājiem Girgensons spēlēja 14 minūtes un 24 sekundes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus, bloķēja metienu un uzvarēja sešos no 11 iemetieniem, iekrājot neitrālu lietderības koeficientu.
Citā spēlē Artūra Šilova pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" izbraukumā ar 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) pārspēja Bufalo "Sabres".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Latvijas vārtsargs tika galā ar 23 no 24 pretinieku metieniem, atvairot 95,8% raidījumu. Viņš vienīgo reizi mačā tika pārspēts trešā perioda vidū, kad "Sabres" labā vārtus vairākumā guva Raiens Makleods.
Vēl Ēriks Mateiko un Vašingtonas "Capitals" viesos ar 5:1 (0:0, 3:1, 2:0) uzvarēja Filadelfijas "Flyers".
Mateiko, kurš savainojuma dēļ nebija spēlējis kopš janvāra, uz ledus bija 14 minūtes un 34 sekundes, kuru laikā nopelnīja divu minūšu noraidījumu, divas reizes meta pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, bloķēja divus metienus, uzvarēja piecos no deviņiem iemetieniem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1.
Kolumbusas "Blue Jackets" komandai, kurai savainojuma dēļ nevar palīdzēt vārtsargs Elvis Merzļikins, izbraukumā ar 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) guva panākumu pār Detroitas "Red Wings".
NHL pamatturnīrs sāksies 29. septembrī.