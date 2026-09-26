Latviju pieveikušo komandu finālā Polija kļūst par trīskārtējiem Eiropas čempioniem volejbolā
Polijas vīriešu volejbola izlase sestdien Milānā nodrošināja savu vēsturē trešo Eiropas čempionu titulu.
Finālā Polija ar rezultātu 3-1 (31:29, 25:19, 20:25, 25:16) pārspēja Franciju. Polijai 16 punktus guva Bartlomejs Boladžs, pa 13 punktiem bija Tomašam Fornalam un Vilfredo Leonam, kurš izcēlās ar četriem "eisiem", bet 12 punkti bija Bartlomejam Lemaņskim. Francūžiem 20 punktus guva Matiss Enno, bet 18 punkti bija Teo Foram.
Polijas volejbolisti nodrošināja ceļazīmi uz 2028. gada Losandželosas olimpisko spēļu turnīru. Eiropas čempionātā Polija uzvarēja arī 2009. un 2023. gadā. 2015. gada Eiropas čempione Francija piekto reizi samierinājās ar sudrabu.
Latvijas izlase ar Poliju tikās astotdaļfinālā, bet ar Franciju - apakšgrupu turnīrā un spēja uzvarēt vienā setā.
Tikmēr savu vēsturē pirmo medaļu izcīnīja Somijas izlase, kas mačā par bronzu ar rezultātu 3-0 (25:23, 25:20, 29:27) pārspēja Slovēniju. Somiem ar 19 punktiem, četriem no tiem blokā, izcēlās Noa Martila, bet 17 punkti bija viņa vecākajam brālim Lukam. Slovēņiem 15 punktus guva Roks Možičs.
Eiropas čempionāts notika Bulgārijā, Rumānijā, Somijā un Itālijā. Latvijas komanda D grupas turnīru aizvadīja Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, kur spēlēja arī Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlases, un čempionātā izcīnīja 15. vietu.