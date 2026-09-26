Ļebedevam 15. vieta sezonas pēdējā posmā, par pasaules čempionu kļūst Lamberts
Latvijas motosportists Andžejs Ļebedevs sestdien Toruņā pasaules spīdveja čempionāta jeb "Grand Prix" sezonas pēdējā, desmitajā posmā finišēja 15. vietā, kamēr titulu finālbraucienā nodrošināja brits Roberts Lamberts.
No pieciem sacensību braucieniem trijos Ļebedevs finišēja trešais, bet divos viņam neizdevās apsteigt konkurentus.
Finālā iekļuva visi trīs titula pretendenti pirms pēdējā posma - Lamberts, polis Bartošs Zmarzliks un austrālietis Breidijs Kērcs, kuriem pievienojās polis Patriks Dudeks. Lamberts ātri iekārtojās līderpozīcijā un nosargāja to līdz finišam, nodrošinot titulu.
Iepriekš britam labākais sasniegums bija 2024. gadā izcīnītā otrā vieta kopvērtējumā.
Otrais finālā finišēja Kērcs, kuram sekoja Zmarzliks un Dudeks.
Kopvērtējumā Lamberts iekrāja 162 punktus jeb par diviem vairāk nekā Zmarzliks, bet Kērcam bija 157 punkti. Ļebedevs ar 67 punktiem bija desmitais.
Ļebedevs pagājušajā sezonā kopvērtējumā ierindojās sestajā pozīcijā, bet par čempionu sesto reizi karjerā kļuva polis Bartošs Zmarzliks. Ļebedevs garantējis dalību arī nākamās sezonas "Grand Prix" pamatsastāvā.
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Arī 2027. gada sezonā viens no posmiem notiks Rīgā.