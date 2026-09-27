Nikolato neizpratne par Latvijā notiekošo, mūsu hokejisti uzmirdz un glābšanās no armijas - aizejošā nedēļa sportā
Ar grandiozu finālu starp Latviju pieveikušajām Poliju un Franciju noslēdzies Eiropas čempionāts volejbolā, bet UEFA Nāciju līgā mūsu futbolistiem pelnīta neveiksme Baku, sporta dzīvē netrūka gan arī daudzu citu spožu atgadījumu, ja visam nesanāca izsekot līdzi portāls Jauns.lv atgādinās.
Latvijas volejbola izlase Eiropas čempionātu noslēgusi cienījamā 15. vietā – turklāt uz savas ādas dabūja izbaudīt abu finālistu varenību. Ja mačā pret Poliju spējām pretinieka meistarībai turēties līdzi aptuveni pa pusei no otrā un trešā seta, tad pret Franciju izdevās "paņemt" pat veeselu setu. Pamats būt gandarītiem par notiekošo šajā sportā un mūsu virzību.
Mazāk prieka par notiekošo ir Latvijas futbolā, kur laikam interesantākā vēsma, ka valstsvienības sastāvā iesaistās spēlētāji, kas savas futbola prasmes apguvuši citās valstīs. Puiši ar latviešu saknēm sevi jau pierādījuši arī profesionālā līmenī un centīsies jaunas vēsmas ienest valstsvienībā. Arī galvenais treneris Paolo Nikolato neslēpj, ka, ierodoties Latvijā, bijis pārsteigts, ka futbols šeit sporta veidu hierarhijā nav tik dominējošs kā citviet pasaulē.
U-16 Eiropas basketbola čempionāta vērtīgākais spēlētājs Bendžamins Beruē ne pirmo reizi nonācis ASV jaunatnes izlašu redzeslokā. Kā zināms, kamēr oficiālā spēlē kāds spēlētājs nav pārstāvējis kādas valsts pieaugušo izlasi, tikmēr nomainīt basketbola pilsonību nav sarežģīti. Latvijā noteikti cer, ka Bendžijs savu izlašu karjeru izvēlēsies tieši pie mums nevis sporta veida dzimtenē.
Cits mūsu sporta talants Alberts Šmits izpelnījies slavas vārdu jūru Ziemeļamerikā un arī pats vēsā mierā virzās pretī debijai vienā no pasaules prasīgākajiem hokeja klubiem – Ņujorkas “Rangers”. Arī Sandis Vilmanis izpelnījies virkni atzinības un ir tuvu tam, lai sezonu iesāktu NHL apcirkņos nevis AHL. Tikmēr Eiropas, iespējams, spēcīgākajā līgā Šveicē jauno sezonu vareni sākuši mūsu izlases līderi Rūdolfs Balcers un Rodrigo Ābols.
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Savukārt Dienvidkorejas basketbola izlases galvenais treneris Nikolajs Mazurs, izcīnot uzvaru Āzijas spēlēs, palīdzējis vairākiem saviem spēlētājiem izvairīties no obligātā militārā dienesta. Koļas darbu ļoti atzinīgi novērtē arī pašreizējais Dienvidkorejas vīriešu basketbola izlases līderis, kurš turpina cīņu par vietu NBA.
Intervija ar Latvijas bobsleja nākotni, kautiņš Latvijas bērnu hokejā, ilggadējā dāmu basketbola izlases līdere Anete Šteinberga liek punktu savai karjerai valstsvienībā, bet BMX pasaules čempionāts nāk uz Latviju...