Šķēle rezultatīvs, Pērkinss dominē: “VEF Rīga” un “Rīgas zeļļi” uzvar LIBL spēlēs
"VEF Rīga" komanda sestdien Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē viesos pārspēja "Ogri", kamēr izbraukuma spēlēs Igaunijā uzvaru svinēja "Rīgas zeļļi", bet "Liepāja" piedzīvoja zaudējumu.
"VEF Rīga" izbraukuma spēlē bija pārāka ar rezultātu 92:73 (29:20, 23:23, 17:17, 23:13).
Uzvarētājiem Armands Šķēle guva 18 punktus un atdeva četras rezultatīvas piespēles, Džordanam Sīrsam bija 15 punkti un septiņas atlēkušās bumbas, Mareks Mejeris guva 13 punktus, Ojāram Siliņam bija 11 punkti, Luisam Rodrigesam - desmit, bet Kelebs Asbrijs iemeta deviņus punktus.
Ogres vienībā rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Juris Vītols, pa 13 punktiem guva Guntis Sīpoliņš un Dreiks Dobss, Sīpoliņam izcīnot arī piecas bumbas zem groziem, bet 11 punkti bija Ouenam Lobsingeram.
"VEF Rīga" sezonu sākusi ar divām uzvarām divās spēlēs, bet ogrēnieši sestdien aizvadīja sezonas pirmo maču.
Savukārt "Rīgas zeļļi" viesos ar rezultātu 79:73 (18:27, 21:10, 18:14, 22:22) bija pārāki pār Tallinas "TalTech".
"Rīgas zeļļiem" ar 28 punktiem, piecām atlēkušajām bumbām un trīs rezultatīvām piespēlēm izcēlās Tonijs Pērkinss, 16+6+3 šajos rādītājos iekrāja Tailers Vols, tāpat 16 punktus guva Bens Šungu, bet desmit punkti un piecas atlēkušās bumbas bija Ivanam Tkačenko.
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Mājiniekiem rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Olivers Metsalu.
"Rīgas zeļļi" LIBL sezonu sākuši ar divām uzvarām divās spēlēs, kamēr tallinieši sestdien aizvadīja savu sezonas pirmo cīņu.
"Liepāja" viesos ar rezultātu 73:76 (18:16, 18:23, 16:18, 21:19) atzina "Parnu" pārākumu.
Liepājas vienībā 14 punktus guva Rodijs Mačoha, pa 12 punktiem bija Edgaram Lasenbergam, kurš arī atdeva sešas rezultatīvas piespēles, un Francim Neilandam, kurš izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, 11 punktus guva un deviņas atlēkušās bumbas izcīnīja Ivo Tamms, 10+6 šajos rādītājos iekrāja Edvards Egle, bet 9+5 - Roks Jocjus.
Pērnaviešiem 18 punkti, deviņas bumbas zem groziem un piecas rezultatīvas piespēles bija Mihkelam Kirvesam, bet Klāvs Dubults guva 11 punktus.
Abām komandām šī bija sezonas pirmā spēle.
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LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".
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