Rasels cīņā par uzvaru Azerbaidžānas "Grand Prix" pārspēj Verstapenu
"Mercedes" pilots Džordžs Rasels sestdien Baku izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta 15. posmā - Azerbaidžānas "Grand Prix" -, pēdējos apļos nosargājot līderpozīciju no sekotāja Maksa Verstapena.
Rasels sacīksti sāka no pirmās vietas, kuru nosargāja arī startā, bet par vicelīderi kļuva Oskars Piastri ("Mercedes"), kurš apsteidza Šarlu Leklēru ("Ferrari"). Veiksmīgs apdzīšanas manevrs bija Piastri komandas biedram Lando Norisam, kurš apsteidza Izaku Hadžaru ("Red Bull") un pirmajos apļos bija ceturtais.
Pēcāk aiz diviem vadošajiem braucējiem uz trešo vietu pakāpās Verstapens ("Red Bull"). Aizvadot vairāk nekā pusi no sacīkstes, pēc Aleksandra Albona ("Williams") izstāšanās trasē devās drošības mašīna. Pēc tās došanās malā Verstapens apsteidza Piastri un kļuva par vicelīderi.
Kad līdz sacīkstes beigām bija palikuši 15 apļi, Noriss iekļuva sadursmē ar "Alpine" komandas auto un "McLaren" braucējam sacīkste noslēdzās priekšlaicīgi. Neveiksmi vēlāk piedzīvoja arī viņa komandas biedrs Piastri, kurš vienā no pagriezieniem nenoturējās trasē un tajā atgriezās noslēdzošajās pozīcijās.
Trasē notiekot vēl vienam incidentam, vēlreiz sacīksti iesaldēja drošības mašīna, pēc kuras došanās malā Verstapens cieši sekoja aiz muguras Raselam, tomēr nespēja viņam atņemt uzvaru. Trešais finišēja Hadžars.
Uzreiz aiz labāko trijnieka bija Leklērs, piektais finišēja sezonas līderis Kimi Antonelli ("Mercedes"), kurš startēja no otrā desmita, taču izmantoja sāncenšu neveiksmes un uzlaboja savas pozīcijas, kamēr sestajā vietā bija Lūiss Hamiltons ("Ferrari"). Tālāk finišēja Arvīds Linblads (RB), astotais bija Estebans Okons ("Haas"), devīto vietu guva Olivers Bērmans ("Haas"), bet kā pēdējais pie punkta tika Karloss Sainss juniors ("Williams").
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Pēc 15 posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 302 punktiem ieņem Antonelli, 236 punkti ir Raselam, 199 punkti - Hamiltonam, 186 punkti ir Norisam, 179 punkti - Leklēram, 163 punktus guvis Verstapens, bet 120 punktus iekrājis Piastri.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 538, "Ferrari" - 378, "McLaren" - 306 un "Red Bull" - 263 punkti.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, bet Bahreinas posms tika pārcelts uz Malaiziju un norisināsies nākamnedēļ. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".