"Mogo"/RSU hokejisti Ķēniņa debijā uzvar liepājniekus
"Mogo"/RSU sestdien svinēja uzvaru "Optibet" Hokeja līgas (OHL) mačā, rīdzinieku rindās debitējot Ronaldam Ķēniņam.
"Mogo"/RSU mājās ar rezultātu 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) pārspēja "Liepājas hokeja komandu".
Mača astotajā minūtē Elviss Želubovskis panāca 1:0 mājinieku labā, bet desmit minūtes vēlāk Kārlis Ozoliņš izlīdzināja rezultātu. Otrajā periodā rīdziniekiem vārtus guva Ričards Grīnbergs un Rūdolfs Polcs, bet trešajā trešdaļā vienu reizi pretiniekus pārspēja Vladimirs Zaicevs.
Kārlis Mežsargs "Mogo"/RSU vārtos atvairīja 18 no 19 metieniem, bet pretinieku vārtsargs Mihals Valenta tika galā ar 42 no 46 raidījumiem.
Asumiem bagātā spēlē abas komandas kopā tika pie 76 soda minūtēm.
Vēl sestdien Rīgas HS/"Dinaburga" Daugavpilī ar 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) papildlaikā uzvarēja Tallinas "Panter".
Pagarinājumā uzvaras vārtus guva Mārtiņš Gaidulis, bet pamatlaikā izcēlās Armands Apsītis. Jānos Voris neitralizēja 35 no 36 metieniem.
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"Mogo"/RSU ir 11 punkti sešās spēlēs, tālāk ar sešiem punktiem četrās un sešās cīņās ir Kijivas "Capitals" un "Liepājas hokeja komanda", pie četriem punktiem piecās cīņās ir tikusi "Prizma" un divās spēlēs - "Zemgale"/LBTU, tālāk ar četriem punktiem sešos mačos ir Rīgas HS/"Dinaburga", pa četriem punktiem guvušas Tallinas "Panter" un Viļņas "Hockey punks", bet viens punkts ir Elektrēnu "Energija".
Pamatturnīrā komandas aizvada četru apļu turnīru, katrai spēlējot 32 mačus.
Pēc pamatturnīra izslēgšanas spēlēs iekļūs sešas labākās komandas.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu. Savukārt komandas, kuras no Latvijas un Lietuvas vienībām pamatturnīru noslēgs augstākajā vietā, tiks atzītas par savu valstu čempionēm.
Pērn par OHL čempioni trešo gadu pēc kārtas kļuva "Mogo"/RSU, kas finālsērijā ar 4-1 pieveica "Zemgale"/LBTU.