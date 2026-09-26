FIDE prezidenta amatā ievēlē Kazahstānas miljardieri Turlovu
Starptautiskās Šaha federācijas (FIDE) prezidenta amatā sestdien ievēlēts Kazahstānas miljardieris Timurs Turlovs.
Balsošanas otrajā kārtā Turlovs saņēma 110 no 192 balsīm, uz prezidenta amatu pretendējot arī Vācijas pārstāvjiem Vadimam Rozenšteinam un Henrikam Bitneram. Krievijā dzimušais Turlovs kopš 2023. gada ir Kazahstānas Šaha federācijas prezidents.
Turlovs ir investīciju kompānijas un finanšu holdinga "Freedom Holding" dibinātājs un īpašnieks. "Forbes" viņa turību lēš 7,4 miljardu ASV dolāru apmērā.
Turlova ievēlēšanu FIDE prezidenta amatā neatbalstīja Ukrainas Šaha federācija (UCF), savu pozīciju pamatojot ar to, ka viņš joprojām ir Ukrainas sankciju sarakstā.
Lai gan Turlovam atbalstu bija paudis Ukrainas prezidenta kancelejas vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks, federācija savā paziņojumā norāda, ka Podoļakam nav nekādas saistības ar UCF.
Iepriekšējos astoņus gadus FIDE vadīja bijušais Krievijas premjerministra vietnieks Arkādijs Dvorkovičs, kurš vasarā tika iekļauts Eiropas Savienības (ES) sankciju paketē.