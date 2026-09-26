Albertam Šmitam ar "Rangers" uzvara pirmssezonas pēdējā pārbaudes spēlē
Latvijas aizsargs Alberts Šmits piektdien ar Ņujorkas "Rangers" izcīnīja uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) pirmssezonas pārbaudes spēlē.
"Rangers" viesos ar rezultātu 6:1 (2:0, 3:0, 1:1) pārspēja Ņujorkas "Islanders".
Šmits uz ledus bija 18 minūtes un 18 sekundes, kuru laikā vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, divreiz zaudēja ripu, bloķēja vienu metienu un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Uzvarētājiem ar trīs rezultatīvām piespēlēm atzīmējās aizsargs Edams Fokss.
Savukārt zaudējumu piedzīvoja Dans Ločmelis ar Bostonas "Bruins", kas viesos ar 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1) zaudēja Vašingtonas "Capitals", pretinieku rindās ārpus pieteikuma paliekot Ērikam Mateiko.
Ločmelis 11 minūtēs un 38 sekundēs divreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, uzvarēja četros no deviņiem iemetieniem, kā arī tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
NHL pamatturnīrs sāksies 29. septembrī.