Rūdolfs Balcers gūst vārtus uzvarētā Šveices hokeja līgas spēlē
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers piektdien guva vārtus Šveices hokeja līgas (NL) mačā un sekmēja Cīrihes "Lions" komandas uzvaru.
"Lions" viesos ar rezultātu 6:3 (0:1, 4:0, 2:2) pārspēja "Ambri-Piotta" vienību.
Trešā perioda sestajā minūtē Balcers ar metienu no vārtu priekšas panāca 5:1.
Šajā spēlē viņš uz ledus bija 13 minūtes un 32 sekundes, divreiz meta pa vārtiem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta. Balcers šosezon piecās spēlēs guvis trīs vārtus.
Citā spēlē vārtsargs Ivars Punnenovs palīdzēja Rapersvilas-Jonas "Lakers" komandai mājās ar 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) pārspēt "Davos" hokejistus. Punnenovs atvairīja 22 no 24 metieniem jeb 91,67% raidījumu.
Vēl piektdien Deniss Smirnovs ar "Ajoie" viesos ar 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) uzvarēja "Bern" ar Rodrigo Ābolu sastāvā, bet Oskara Lapinska pārstāvētā Langnavas "Tigers" mājās ar 5:3 (0:2, 4:1, 1:0) pārspēja "Zug".
Pirmajās piecās spēlēs maksimālos 15 punktus guvusi tikai Cīrihes "Lions".
Iepriekšējā sezonā savu pirmo Šveices čempiontitulu izcīnīja "Fribourg-Gotteron".