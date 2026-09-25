Noskaidroti finālisti Eiropas čempionātā volejbolā
Piektdien Milānā Eiropas volejbola čempionāta finālā iekļuva Polijas un Francijas volejbola izlases.
Polija ar 3-0 (25:23, 25:23, 25:18) apspēlēja Slovēnijas valstsvienību un otro čempionātu pēc kārtas spēlēs finālā. Polijas komandā, kurai astotdaļfinālā piekāpās Latvijas izlase, 14 punktus guva Bartolomejs Boladzs, bet vēl trīs volejbolisti guva pa 11 punktiem, Bartolomejam Lemaņskim izceļoties ar četriem blokiem.
Slovēnijas izlasē, kas iepriekšējā čempionātā izcīnīja bronzas medaļas un kas pusfinālā ir iekļuvusi ceturto čempionātu pēc kārtas, Niks Mujanovičs izcēlās ar 20 gūtajiem punktiem, četrus no tiem sakrājot no serves līnijas.
Francija ar 3-1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15) pieveica Somiju. Uzvarētājiem 21 punktu guva Matiss Eno, uzbrūkot ar 70% efektivitāti (19/27), bet 20 punktus guva Teo Fors. Somiem 13 punktus guva Noa Martila, bet 12 punktus - Jonass Jokela.
Fināls un spēle par bronzas medaļām Milānā notiks sestdien. Eiropas čempionāts, kas notiek Bulgārijā, Rumānijā, Somijā, un Itālijā, beigsies sestdien. Latvijas komanda D grupas turnīru aizvadīja Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, kur spēlēja arī Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlases, un čempionātā izcīnīja 15. vietu. Četras labākās grupu komandas iekļuva astotdaļfinālā, kas tāpat kā ceturtdaļfināla mači tika izspēlēts Turīnā un Sofijā, bet Eiropas čempionāta godalgas tiek sadalītas Milānā.