Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis piektdien atvairīja 29 metienus Vācijas hokeja līgas trešās kārtas mačā.
Hokejs
Vakar 23:44
Gudļevskis atvaira 31 metienu zaudējumā DEL spēlē
Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis piektdien atvairīja 31 metienu Vācijas hokeja līgas (DEL) trešās kārtas mačā, kurā viņa pārstāvētā Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" ar 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) piekāpās Minhenes "Red Bulls".
Gudļevskis atvairīja 31 no 35 pretinieku metieniem, tiekot galā ar 87,88% raidījumu. Ar sešiem punktiem trīs spēlēs "Fischtown Pinguins" ieņem piekto vietu 14 komandu čempionātā. Pagājušajā sezonā par Vācijas čempioni kļuva Ķelnes "Haie". Gudļevskis un "Fischtown Pinguins" izslēgšanas spēlēs nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Minhenes "Red Bull", kuras rindās sezonas otrajā pusē spēlēja Alberts Šmits, zaudēja pusfinālā.