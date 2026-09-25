Elza Tomase Spānijā iekļūst W-50 turnīra dubultspēļu sacensību finālā
Latvijas tenisiste Elza Tomase iekļuvusi Spānijā notiekošajā Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) W-50 sērijas turnīra dubultspēļu sacensību finālā.
Tomase pārī ar amerikānieti Kārsoni Tengailišu pusfinālā ar 6-1, 6:4 pārspēja internacionālo pāri Karmena Gallardo Gevara (Spānija)/Kenedija Gibsa (ASV). Par iekļūšanu finālā Tomase nopelnīja 33 pasaules ranga punktus. Finālā Latvijas/ASV pāris tiksies ar spānieti Heorhinu Garsiju Peresu un Serbijas tenisisti Elenu Milovanoviču, kuras turnīrā ir izsētas ar otro numuru.
Dubultspēļu sacensību pirmajā kārtā Tomase ar Tengailišu ar 6-3, 7-5 pieveica turnīra pirmās raketes Emiliju Apltonu no Lielbritānijas un somieti Lauru Hietarantu, bet ceturtdaļfinālā ar 6-3, 4-6, 10:1 pārspēja Kanādas duetu Kadensa Breisa/Aleksandra Vagramova.
Jau ziņots, ka vienspēlēs Tomase (WTA 751.) astotdaļfinālā ar 1-6, 2-6 zaudēja septīto numuru saņēmušajai krievietei Kirai Pavlovai (WTA 347.). Pirmajā kārtā latviete ar rezultātu 6-2, 6-1 pārspēja Hietarantu (WTA 503.). Iekļūšana astotdaļfinālā Tomasei deva sešus WTA ranga punktus. Turnīrs Jeklā notiek cietā seguma kortos.