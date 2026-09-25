"Rīgas zeļļi" LIBL spēlē pārspēj Keilas "Basket"
"Rīgas zeļļi" piektdien Keilā svinēja uzvaru Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē ar 94:71 (20:18, 21:17, 26:20, 27:16) pārspējot Keilas "Basket".
Uzvarētāju rindās 18 punktus un 13 atlēkušās bumbas sakrāja Aizeks Džonsons, 17 punktus un piecas atlēkušās bumbas - Tonijs Pērkinss, bet 15 punktus un piecas atlēkušās bumbas - Martīns Varns. Mājiniekiem latvietis Pēteris Salmiņš sakrāja četrus punktus, četras atlēkušās bumbas un piecas izprovocētas piezīmes.
Rezultatīvākais mājiniekiem ar 31 punktu un sešām izprovocētām piezīmēm bija Džordans Tilmens, bet 18 punktus, piecas atlēkušās bumbas un septiņas izprovocētas piezīmes sakrāja piecas personiskās piezīmes saņēmušais Kristofers Lenks.
Jau ziņots, ka "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA") piektdien savā laukumā ar 98:76 pieveica "Ventspili". LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā, bet čempions tiks noskaidrots finālspēlē 2027. gada 10. aprīlī, dienu iepriekš notiekot spēlei par bronzas medaļām.
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Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".