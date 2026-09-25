"Valmiera Glass"/"ViA" LIBL mačā pārspēj "Ventspili"
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA") piektdien savā laukumā Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē ar 98:76 (29:20, 23:21, 24:19, 22:16) pieveica "Ventspili".
Mājiniekiem septiņi spēlētāji guva 9-17 punktus, par rezultatīvāko kļūstot Braisam Makbraidam, bet Darens Viljamss sakrāja 14 punktus un astoņas rezultatīvas piespēles. Ventspils komandā 14 punktus guva Artūrs Ausējs, bet 13 punktus - Kristofers Karlsons.
Pagājušās sezonas uzvarētāji valmierieši pirmajā LIBL spēlē izbraukumā ar 82:73 pieveica jaunizveidoto "Rīgas ekselences juniori" komandu, bet "Ventspilij" šī ir pirmā oficiālā sezonas cīņa. Plkst. 19.30 sākās spēle Igaunijas pilsētā Keilā, kur "Rīgas zeļļi" tiekas ar Keilas "Basket", maču tiešraidē translējot tīmekļa vietnei "Delfi.ee".
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā, bet čempions tiks noskaidrots finālspēlē 2027. gada 10. aprīlī, dienu iepriekš notiekot spēlei par bronzas medaļām. Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".