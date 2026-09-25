Latvijas futbola izlase UEFA Nāciju līgas mačā piekāpjas Armēnijai
Latvijas futbola izlase piektdien Erevānā Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas pirmajā spēlē ar 0:2 (0:1) piekāpās Armēnijai.
Vārtus mājinieku labā guva Georgijs Harutjunjans un Arturs Garibjans. 50. spēli Latvijas izlasē aizvadīja pamatsastāvā laukumā gājušais komandas kapteinis Antonijs Černomordijs, bet Latvijas izlasē debitēja pamatsastāvā laukumā gājušie Denniss Cirkins un Markuss Strods.
Vārtu gūšanas momentiem nabadzīgajās pirmajās 30 spēles minūtēs Latvijas izlasē labākais moments bija Vladislavam Gutkovskim, kurš no mājinieku vārtsarga laukuma līnijas sita bumbu pāri vārtiem. 31. minūtē pēc Artura Serobjana tāla sitiena vārtu kreisajā stūrī bumbu atvairīja Latvijas valstsvienības vārtsargs Rihards Matrevics.
Pēc Eduarda Spercjana izpildītā stūra sitiena no kreisās puses Černomordijs soda laukumā zaudēja cīņā ar Georgiju Harutjunjanu, kurš nepalecoties ar galvu raidīja bumbu vārtu kreisajā augšējā stūrī, gūstot savus pirmos vārtus Armēnijas valstsvienībā, - 1:0 Armēnijas labā. Puslaika nogalē armēņi vēl vairākkārt bīstami sita pa Latvijas izlases vārtiem, bumbai tikai nedaudz lidojot gar tiem.
Arī otrajā puslaikā bīstamāk uzbruka mājinieki. Pirmais bīstamais sitiens pa Armēnijas izlases vārtsarga Ogņena Čančareviča sargātajiem vārtiem 55. minūtē padevās Dmitrijam Zelenkovam, pēc kura tālsitiena vārtu kreisajā stūrī Čančarevičs atvairīja bumbu.
75. minūtē pretuzbrukumā pēc Žiraira Šaghojana ieskriešanas Latvijas izlases soda laukumā pa kreiso pusi un piespēles pa zemi vārtus no soda laukuma vidus guva Arturs Garibjans, kuram tā bija pirmā spēle Armēnijas izlasē - 2:0. Garibjans laukumā uz maiņu bija nācis 69. minūtē. Otrajā puslaikā debiju Latvijas izlasē piedzīvoja arī aizsargs Oskars Vientiess, pussargs Danila Patijčuks un uzbrucējs Alberts Aleksanjans. Mača kompensācijas laika trešajā minūtē bumba pēc Cirkina sitiena un rikošeta trāpīja pa vārtu pārliktni, bet pretuzbrukumā Matrevics atvairīja Edgara Sevikjana sitienu vārtu kreisajā stūrī.
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Latvijas izlase turnīra turpinājumā 28. septembrī savā laukumā uzņems Kipru, 2. oktobrī - Melnkalni, bet 5. oktobrī izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kipras valstsvienību. Vēl divas spēles Latvija aizvadīs novembra vidū izbraukumā ar Melnkalni un mājās ar Armēniju. Izlases 26 spēlētāju sastāvā ir iekļauti septiņi debitanti - aizsargi Denniss Cirkins, Oskars Vientiess un Oskars Rubenis, pussargi Kristers Čudars, Danila Patijčuks un Markuss Strods, kā arī uzbrucējs Alberts Aleksanjans. Mačā ar Armēniju nevarēja palīdzēt pussargs Kristaps Grabovskis, taču nav izslēgta viņa dalība kādā no turpmākajām trim spēlēm.
Armēnijas izlases sastāvā ir iekļauts 26 gadus vecais Saūda Arābijas komandas Džedas "Al-Ahli" uzbrūkošais pussargs Eduards Spercjans, kurš no šobrīd aktīvajiem futbolistiem ir rezultatīvākais Armēnijas izlases spēlētājs. Spercjans 42 valstsvienības mačos ir guvis 12 vārtus, divus no tiem iesitot 2024. gada UEFA Nāciju līgas spēlēs ar Latviju. Latvija pasaules rangā ieņem 137. vietu, bet Armēnija ir 107. vietā.
Abas izlases savā starpā ir tikušās sešas reizes. Pārbaudes mačs 2009. gadā noslēdzās bez gūtiem vārtiem, bet 2014. gadā latvieši bija pārāki ar 2:0. 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā vispirms ar 2:1 pēdējās minūtēs ar 11 metru soda sitienu uzvarēja Armēnija, bet pēc tam ar 2:0 pārāka bija Latvija. Nākamajā Nāciju C līgā uzvaras tikai Armēnijai - 4:1 un 2:1.
Marta beigās Latvijas futbolisti Paolo Nikolato vadībā cīnījās par vietas saglabāšanu C līgā un divu maču summā ar 2:0 pārspēja Gibraltāru, bet jūnija sākumā Latvijas izlase Baltijas kausā ieņēma ceturto vietu.
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Nākamais Nāciju līgas turnīrs 2028./2029. gada sezonā notiks citādā formātā - komandas sacentīsies trīs līgās, pa 18 valstsvienībām katrā. A un B līgā komandas tiks ielozētas trijās grupās pa sešām izlasēm, katrai no tām aizvadot sešas spēles ar pieciem dažādiem pretiniekiem. Savukārt C līgā vienā no grupām būs septiņas komandas, ja UEFA sacensību apritē atgriezīsies 55. dalībvalsts.
Latvijas vīriešu futbola izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Rihards Matrevics (RFS), Nils Toms Puriņš ("Auda"), Frenks Dāvids Orols ("Riga");
aizsargi - Roberts Savaļnieks (RFS), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis ("Riga"), Antonijs Černomordijs ("Riga"), Daniels Balodis ("Auda"), Deniss Meļņiks ("Falkirk", Skotija), Maksims Toņiševs ("Riga"), Oskars Vientiess ("Telpice", Čehija), Denniss Cirkins (Londonas QPR, Anglija), Oskars Rubenis ("Auda");
pussargi - Aleksejs Saveļjevs ("Asia Talas", Kirgizstāna), Eduards Emsis ("Super Nova"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Kristaps Grabovskis ("Dila", Gruzija), Gļebs Žaleiko ("Jelgava"), Danila Patijčuks ("Liepāja"), Markuss Strods ("Bohemian", Īrija), Kristers Čudars ("Ogre United");
uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Uldriķis ("Heerenveen", Nīderlande), Alberts Aleksanjans ("Norrkoping", Zviedrija).
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Armēnijas vīriešu futbola izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Ogņens Čančarevičs (Belgradas IMT, Serbija), Arsens Beglarjans ("Alashkert"), Aleksandrs Mišijevs ("Urartu"), Gors Matinjans ("Sardarapat");
aizsargi - Davids Terterjans ("Alashkert"), Eriks Pilojans ("Urartu"), Sergejs Muradjans ("Noah"), Hulio Bueno, Edgars Grigorjans (abi - "Ararat-Armenia"), Eriks Simonjans ("Pyunik"), Georgijs Harutjunjans ("Puskas Akademia", Ungārija), Stjopa Mkrtčjans ("Nurnberg", Vācija), Nairs Tiknizjans (Pirejas "Olympiacos", Grieķija);
pussargi - Karlens Hovhannisjans (Toljati "Akron", Krievija), Ugočukvu Ivu (Kazaņas "Rubin", Krievija), Nareks Aghasarjans ("Urartu"), Karens Muradjans ("Ararat-Armenia"), Artjoms Bandikjans (Maskavas CSKA, Krievija), Eduards Spercjans ("Al-Ahli", Saūda Arābija), Karens Nalbandjans ("Alashkert"), Gors Manveljans ("Noah");
uzbrucēji - Arturs Serobjans, Žirairs Šaghojans, Araiks Elojans (visi - "Ararat-Armenia"), Edgars Sevikjans ("Ceuta", Spānija), Nareks Grigorjans (Konstancas "Farul", Rumānija), Nareks Hovhannisjans (Gdaņskas "Lechia", Polija), Arturs Miranjans (Tiberijas "Ironi", Izraēla), Arturs Gharibjans (Maskavas "Rodina", Krievija).