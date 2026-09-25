Džordžs Rasels triumfē Azerbaidžānas "Grand Prix" kvalifikācijā, kopvērtējuma līderim Antonelli kļūda jau pirmajā līkumā
"Mercedes" pilots Džordžs Rasels piektdien Baku bija ātrākais Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta 15. posma - Azerbaidžānas "Grand Prix" - kvalifikācijas sesijā.
Rasels trešajā kvalifikācijas braucienu sesijā apli veica minūtē un 42,526 sekundēs. Otrais bija "Ferrari" pilots Šarls Leklērs (1:43,363), bet trešais - "McLaren" pilots Oskars Piastri (1:43,364). Rasels izcīnīja karjeras 12. "pole position".
Ceturtais bija Isaks Adžārs no "Red Bull" (1:43,500), piektais - Piastri komandas biedrs Lando Noriss (1:43,672), sestais - Luiss Hamiltons no "Ferrari" (1:43,858), septītais - "Alpine" pārstāvis Pjērs Gaslī (1:44,047), astotais - "Red Bull" pilots Makss Verstapens (1:44,081), devītais - Karloss Sainss no "Williams" (1:44,566) un desmitais - Franko Kolapinto no "Alpine" (1:44,963).
⏪ Rewind to Antonelli's moment at Turn 1 that ended his qualifying#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/3Nee1nEO7D— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Pasaules čempionāta līderis Kimi Antonelli ("Mercedes") pirmajā kvalifikācijas sesijā jau pirmajā līkumā ietriecās sienā, sabojājot riteni un piekari, un sestdien sacīkstes sāks no 16. vietas.
The starting grid for Saturday's Azerbaijan Grand Prix 👇#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/wg78rr9YGR— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Pirms tam notikušajos trešajos treniņbraucienos labāko laiku sasniedza Verstapens, apli veicot minūtē un 43,922 sekundēs. Otro vietu ieņēma Rasels, zaudējot Verstapenam 99 sekundes tūkstošdaļas, bet trešo - Hamiltons (+0,111). Antonelli ieņēma ceturto vietu, treniņbraucienu uzvarētājam piekāpjoties 0,351 sekundi. Leklērs bija piektais, Gaslī - sestais, bet viņiem sekoja abi "McLaren" pārstāvji Piastri un Noriss. Devīto vietu ieņēma Adžārs, bet desmito - Kolapinto.
Jau ziņots, ka arī abos ceturtdienas treniņbraucienos ātrākos laikus sasniedza Rasels. Azerbaidžānas "Lielās balvas" izcīņa notiks sestdien.
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Pēc 14 posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 292 punktiem ieņem Antonelli, 211 punkti ir Raselam, 191 punkts - Hamiltonam, 186 punkti ir Norisam un 167 punkti - Leklēram. Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 503, "Ferrari" - 350, "McLaren" - 306 un "Red Bull" - 230 punkti.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī. Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".