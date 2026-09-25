Pēc Latvijas un citu valstu iebildēm patur spēkā agresorvalsts diskvalifikāciju orientēšanās sportā
Starptautiskā Orientēšanās federācija (IOF) ir saglabājusi Baltkrievijas Orientēšanās federācijas diskvalifikāciju (BFA), piektdien paziņoja Latvijas Orientēšanās federācija (LOF).
Kaut arī karš Ukrainā joprojām nav beidzies un ik dienu tiek nogalināti desmitiem civiliedzīvotāju, arvien vairāk starptautisko sporta federāciju atļauj Krievijas un Baltkrievijas atlētiem piedalīties starptautiskajās sacensībās. "Taču IOF joprojām ir kategoriska - agresorvalstīm nav vietas starptautiskajā sportā," teikts LOF paziņojumā.
"LOF ir paudusi vienotu, argumentētu un skaidru nostāju par BFA darbības apturēšanas turpināšanu, iekams nebūs beidzies karš Ukrainā," paziņojumā saka LOF prezidents Juris Žilko. "Ir gandarījums, ka IOF mūsu viedokli ir ņēmusi vērā un atzinusi par argumentētu." Viņš norāda, ka tai pašā laikā "ar neizpratni ir jāraugās uz citu sporta veidu starptautiskajām organizācijām, kuras neizprot un nevēlas iedziļināties lietas patiesajos apstākļos".
Jau tūlīt pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada pavasarī IOF uz nenoteiktu laiku pilnībā iesaldēja gan Krievijas, gan Baltkrievijas nacionālo federāciju biedru statusu un aizliedza šo valstu sportistiem pat kā neitrāliem atlētiem startēt pasaules un reģionālajos čempionātos un Pasaules kausa sacensībās.
Taču šajā pavasarī situācija mainījās, kad Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) Izpildkomiteja nāca klajā ar rekomendāciju pilnībā atcelt ierobežojumus Baltkrievijas sportistiem, atļaujot tiem atgriezties starptautiskajā arēnā pat ar savas valsts karogu un himnu. SOK to pamatoja ar faktu, ka Baltkrievijas Olimpiskā komiteja (NOKRB) ievēro Olimpisko hartu un tās sportisti iepriekšējos startos neitrālā statusā nebija pārkāpuši noteikumus. Baltkrievijai labvēlīgu signālu deva arī Pasaules Antidopinga aģentūra (WADA), apstiprinot tās atbilstību antidopinga kodeksam.
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Reaģējot uz SOK un WADA atzinumiem, IOF Padome augusta sēdē izskatīja iespēju atjaunot Baltkrievijas statusu IOF un lēma uzsākt konsultāciju procesu ar IOF biedriem par šo jautājumu. Daudzas IOF dalībvalstis, arī orientēšanās lielvalstis, kategoriski iebilda pret IOF ieceri par BFA atjaunošanu starptautiskajā apritē.
LOF uzsver, ka stingrākā nostāja bija Baltijas valstīm, kas bija starp pirmajām, kas pauda publisku protestu pret jebkādu ierobežojumu mīkstināšanu BFA. LOF publicēja oficiālus skaidrojumus un tiesiskos argumentus, kāpēc Baltkrievijai jāpaliek izolētai. Viens no LOF argumentiem bija tāds, ka "Krievijas karš pret Ukrainu turpinās un Baltkrievija joprojām sniedz tam aktīvu militāru un loģistisku atbalstu. Tāpēc nav tiesiska vai morāla pamata atcelt iepriekš pieņemtās sankcijas.
LOF argumentēja, ka SOK un WADA lēmumi nav saistoši IOF autonomijai. LOF kategoriski noraidīja mēģinājumus attaisnot Baltkrievijas atgriešanos sacensībās ar SOK rekomendācijām. LOF norādīja, ka starptautiskajām sporta federācijām ir pilnīga pārvaldības autonomija un tiesības lemt pašām, nevis akli sekot politiskiem kompromisiem, ko piedāvā SOK.
Tāpat LOF iebilst pret jebkādiem izņēmumiem vai "neitrālo sportistu" statusam. Valdes lēmumā ir noteikts, ka ierobežojumi ir jāpiemēro neatkarīgi no tā, kādā formātā sportists mēģina startēt - vai tas būtu neitrāls karogs, individuāls statuss vai pat startēšana kā kādas citas valsts kluba individuālam pārstāvim.
Lai nodrošinātu, ka IOF iespējamais labvēlīgais lēmums neapdraudētu sporta vērtības Latvijā, LOF valde 28. augustā pieņēma lēmumu, kurā noteikts, ka Krievijas un Baltkrievijas sportistiem un sporta sistēmas pārstāvjiem ir pilnībā aizliegts piedalīties jebkādās LOF kalendārā iekļautajās sacensībās Latvijā. LOF norāda, ka šie ierobežojumi Latvijas sacensībās nav automātiski atceļami pat tad, ja IOF vai SOK savu politiku nākotnē mainītu.
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LOF paziņojumā uzsver, ka Latvijas pozīciju visstingrāk atbalstīja pasaules orientēšanās sporta lielvalstis - Somija, Zviedrija un Norvēģija -, kā arī citas valstis. Tiek norādīts, ka šo valstu viedoklim IOF bija izšķiroša loma, lai pilnībā apturētu Baltkrievijas atgriešanos sacensībās. Lēmumu atbalstīja arī IOF Sportistu komisija, kas jau pavasara un vasaras sēdēs rekomendēja nemainīt pašreizējās sankcijas, argumentējot, ka ukraiņu orientieristi nevar pilnvērtīgi trenēties un startēt, jo aizstāv savu valsti vai cieš no bombardēšanas, un tāpēc nebūtu godīgi un morāli pieņemami sacensties pret agresorvalsts pārstāvjiem.
Paziņojumā teikts, ka uz IOF aicinājumu izteikt viedokli šajā jautājumā atsaucās 21 dalībvalsts federācija. Konsultācijas atklāja dažādus viedokļus IOF biedru vidū. Tomēr vairākums federāciju, kas iesniedza atbildes, tai skaitā ievērojama daļa no lielākajām IOF federācijām, ieteica saglabāt pašreizējo atstādināšanu un ierobežojumus. "Padome atzinīgi novērtēja daudzu iesniegto priekšlikumu rūpību, pārdomātību un kvalitāti un izsaka pateicību visiem, kas sniedza savu ieguldījumu konsultāciju procesā," savā paziņojumā vēsta IOF.
IOF Padome, pateicoties LOF un citu valstu orientēšanās federāciju paziņojumiem, kā arī to asajai un juridiski pamatotajai reakcijai, 11. septembrī lēma saglabāt BFA atstādināšanu, kā arī ar to saistītos ierobežojumus Baltkrievijas sportistu dalībai IOF aktivitātēs un sacensībās. Izmaiņas Krievijas Orientēšanās federācijas (FSO) atstādināšanā netika izskatītas, un tās paliek spēkā.
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Tikmēr vairākas dalībvalstu federācijas ierosināja IOF apsvērt IOF neatkarīgā sportista (IIA) sistēmas darbības jomas paplašināšanu, lai radītu papildu iespējas dalībai, vienlaikus saglabājot pašreizējo BFA atstādināšanu. Tiek ziņots, ka Padome uzskatīja šos priekšlikumus par konstruktīviem un 2027. gadā izvērtēs iespējamās izmaiņas un IIA sistēmas paplašināšanu. Konsultāciju laikā minētie piemēri ietvēra iespēju paplašināt neatkarīgo sportistu dalības iespējas plašākā IOF sacensību lokā, vienlaikus saglabājot stingras atbilstības un neatkarības prasības.