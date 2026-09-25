Vadošās futbola līgas Eiropā mudina reformēt krīzē iestigušo FIFA
Četras galvenās Eiropas futbola līgas - Anglijas premjerlīga, Spānijas "La Liga", Itālijas A sērija un Vācijas bundesliga - piektdien aicināja veikt Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) reformu.
FIFA ir nonākusi krīzē pēc plāna, kas gan vēlāk netika realizēts, izveidot komerciālu uzņēmumu "FIFA Forward Enterprise" (FFE), kurā varētu iesaistīties privātie investori. "Ir nepieciešama būtiska pārvaldības reforma, lai atjaunotu statūtos skaidri noteiktās robežas FIFA darbībā, tai skaitā nodrošinātu pārliecību, ka atsevišķi disciplinārie jautājumi ir nepārprotami pasargāti no politiskas iejaukšanās," teikts aģentūrai AFP nosūtītajā četru līgu paziņojumā.
"Mēs paužam savu viedokli kopīgi - kā organizāciju "Eiropas līga" un "Pasaules Līgu asociācija" dibinātājas -, jo saprotam, kā FIFA nerimstošā ekspansija ietekmē ikvienu." Šis paziņojums nācis klajā tikai dažas dienas pēc FIFA prezidenta Džanni Infantīno ierosinājuma rīkot konsultācijas ar nacionālajām federācijām, lai reformētu organizācijas pārvaldību.
Jau ziņots, ka Infantīno tika asu kritizēts par FFE plānu piesaistīt privātās investīcijas vīriešu un sieviešu Pasaules kausa izcīņas turnīriem. "FIFA prezidents tagad ir atzinis reformu nepieciešamību, taču nepietiek tikai ar virspusējām procesuālām izmaiņām FFE notikumu kontekstā," norādīja četras galvenās Eiropas līgas, raksturojot šo projektu kā "vienu no lielākajiem varas ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem FIFA vēsturē".
Tomēr četras līgas atturējās visu vainu uzvelt tikai Infantīno. "FIFA pārvaldības problēma sniedzas tālu aiz viena cilvēka lomas robežām," tās paziņoja. Tās ierosina izveidot pastāvīgu institūciju, kas pārstāvētu nacionālās asociācijas, līgas, klubus un spēlētājus gan vīriešu, gan sieviešu futbolā.
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"Šai jaunajai institūcijai ir jābūt pilnībā informētai par jaunām iniciatīvām, un tai jābūt nozīmīgai lomai FIFA lēmumu pieņemšanas procesā," piebilsts paziņojumā. "Jebkuram nozīmīgam FIFA priekšlikumam ir jāsākas ar skaidri definētu pamatojumu, pierādījumiem un neatkarīgu novērtējumu, kas publicēts pirms lēmuma pieņemšanas, tajā ir jāaplūko ietekme uz spēlētājiem, klubiem, līgām un līdzjutējiem, kā arī jāizvērtē sekas visām iesaistītajām pusēm un futbola attīstībai."
Paziņojumā ir aicināts arī aizsargāt FIFA lomu - būt par "spēles regulatoru un sargu" - un nošķirt to no organizācijas komerciālajām aktivitātēm. Šīs četras līgas aicināja pieteikties tādus FIFA prezidenta amata kandidātus, kuri apņemtos īstenot šos principus "pirmo 100 dienu laikā pēc nākamā prezidenta pilnvaru termiņa sākuma".
Šobrīd Infantīno ir vienīgais kandidāts uz FIFA prezidenta amatu 2027. gada 18. marta vēlēšanās, taču kandidatūru iesniegšana ir iespējama līdz 18. novembrim. Tomēr tiek uzskatīts, ka par reālu konkurentu varētu kļūt Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību reģiona futbola asociāciju konfederācijas (CONCACAF) prezidents Viktors Montaljāni.
Augustā UEFA kopā ar CONCACAF un Āzijas Futbola konfederāciju (AFC) nāca klajā ar asu kopīgu vēstuli, paužot iebildumus pret Infantīno. "Vadība futbolā nav īpašums. Runa nav par varas saglabāšanu vai pieprasīšanu," teikts vēstulē.
Tomēr Infantīno netrūkst arī atbalstītāju. Pagājušajā mēnesī atbalstu viņam pauda 2034. gada Pasaules kausa izcīņas rīkotāja Saūda Arābija, kā arī Āfrikas Futbola konfederācija (CAF) un Dienvidamerikas Futbola konfederācija (CONMEBOL). Infantīno pārņēma FIFA prezidenta amatu no Zepa Blatera 2016. gadā.