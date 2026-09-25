Pēc lāča uzbrukuma traģiski bojā gājis Artūra Šilova komandas biedra tēvs
Traģisku vēsti saņēmis Artūra Šilova komandas biedrs Pitsburgas "Penguins" rindās Andrejs Kuzmenko, kura tēvs gājis bojā traģiskā negadījumā.
Artūra Šilova komandas biedra "Penguins" rindās Andreja Kuzmenko tēvs Aleksandrs, kurš līdz šim pats strādāja hokejā kā treneris, kopā ar vēl sešiem kompanjoniem devās zvejot uz Tivu, kas atrodas Sibērijas dienvidos netālu no Mongolijas. Zvejojot, no netālu esošajiem mežiem atpūtniekus pārsteidza lācis, kurš uzbruka un letāli ievainoja 62 gadus veco Kuzmenko.
Tā kā vieta, kurā kompānija devās zvejot, atradās biezā meža ielokā, grūtības to sasniegt bija ātrajai palīdzībai, kuru ar satelīttelefona palīdzību izsauca viens no grupas biedriem. Pēc ziņām medijos Kuzmenko tika pārvadāts četras stundas pa upi, līdz nogādāts ātrās palīdzības rokās. Kuzmenko nogādāja tuvējā slimnīcā, kurā viņa dzīvību glābt neizdevās.
Apkārtne, kurā Kuzmenko ar pārējiem grupas biedriem devās zvejot, iepriekš jau tika norobežota lāču lielās aktivitātes dēļ. Kuzmenko kļuva par vismaz 15. cilvēku, kurš šogad Krievijā mirst pēc lāča uzbrukuma.
"Pitsburgas "Penguins" organizācija šorīt ar dziļām skumjām uzzināja par Andreja Kuzmenko tēva Aleksandra aiziešanu mūžībā," paziņojumā teica "Penguins" prezidents un ģenerālmenedžeris Kails Dubass. "Mēs domās esam kopā ar Kuzmenko ģimeni un viņu tuviniekiem, kuri sēro par Aleksandra zaudējumu, un izsakām viņiem visdziļāko līdzjūtību. Lūdzam šajā laikā cienīt Andreja un Kuzmenko ģimenes privātumu Šajā grūtajā brīdī Andrejam un Kuzmenko ģimenei ir pilns "Penguins" organizācijas atbalsts."
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Kuzmenko šajā vasarā noslēdza viena gada līgumu ar "Penguins" par pieciem miljoniem ASV dolāru. Iepriekš viņš spēlējis tādās komandās kā Vankūveras "Canucks", Kalgari "Flames", Filadelfijas "Flyers" un Losandželosas "Kings". Rezultatīvākā sezona NHL viņam bijusi pirmā, kad "Canucks" rindās 2022./2023. gada sezonā iekrāja 71 rezultativitātes punktu. Dienā, kad viņš uzzināja par tēva došanos mūžībā, Kuzmenko izvēlējās aizvadīt treniņu kopā ar komandu, pēc kā to uz laiku ir pametis, lai dotos uz dzimteni.